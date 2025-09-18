Nenhum país está pronto para abrir mão de petróleo, diz Lula à BBC News Brasil para defender exploração na Amazônia

BBC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou na quarta-feira (17/9) em entrevista à BBC News Brasil que o momento de abandonar projetos de exploração de combustíveis fósseis como o petróleo "ainda não chegou". Leia a entrevista completa "Eu quero saber qual é o país do planeta que está preparado para ter uma transição energética capaz de abdicar do combustível fóssil", disse Lula ao ser questionado sobre o projeto do governo brasileiro e da Petrobras de prospectar petróleo na chamada Margem Equatorial, na foz do rio Amazonas, em águas profundas do Amapá.

O presidente diz ser "totalmente favorável" à transição energética que leve o mundo a não precisar mais de combustíveis fósseis, mas que "é preciso saber qual é a necessidade de cada país". A Agência Internacional de Energia (AIE) afirma que, para alcançar a meta de neutralidade de carbono até 2050, é preciso uma renúncia imediata à aprovação de novos projetos de petróleo e gás. Essa meta global é apontada como essencial para limitar o aquecimento do planeta. O projeto da Petrobras, cujo plano de prevenção já foi aprovado pelo Ibama, pretende perfurar um poço exploratório na região da Margem Equatorial, a 500 km da foz do rio Amazonas e a mais de 160 km da costa amapaense. O processo de licenciamento, porém, ainda não foi concluído, no aguardo de conclusões e análises de testes que simulam, por exemplo, como a petrolífera responderia em caso de uma emergência.

A Petrobras defende que "a confirmação da existência de petróleo na Margem Equatorial poderá abrir uma importante fronteira energética para o país", contribuindo para que o" processo de transição energética ocorra de forma justa, segura e sustentável". Lula disse à BBC News Brasil que o governo e a Petrobras estão "cumprindo todos os rigores da lei, para que a gente possa fazer a pesquisa e saber se lá tem petróleo". "Se nós tivermos um problema, nós seremos responsáveis para cuidar desse problema", declarou o presidente, argumentando que a Petrobras tem a "melhor tecnologia de prospecção em águas profundas" e que "nunca teve um incidente".

A exploração de petróleo na foz do Amazonas, porém, tem colocado até membros do governo em discordância. Ambientalistas se posicionam contra a iniciativa liderada pela Petrobras e pelo Ministério das Minas e Energia alegando que são altos os riscos ambientais para uma região tão ecologicamente sensível e próxima da Amazônia em caso de vazamento. Eles argumentam, também, que em meio à emergência climática causada, em grande parte, pelas emissões geradas por combustíveis fósseis, abrir novas áreas de exploração de petróleo seria danoso ao clima global.