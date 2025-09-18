Lula diz não ter medo de enfrentar Bolsonaro nas eleições de novo: 'Ganhei quando ele estava na Presidência'

Anadolu Agency/Getty Images Lula e Bolsonaro se enfrentaram nas eleições em 2022 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quarta-feira (17/09) à BBC News Brasil não ter medo de enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro novamente em uma eleição presidencial. Leia a entrevista completa "Eu ganhei dele quando ele estava na Presidência, então não me causa nenhum problema disputar a eleição com quem quer que seja", declarou o presidente na entrevista no Palácio da Alvorada, em Brasília.

"Eu ganhei dele quando ele estava no mandato, utilizando todos os meios possíveis para evitar que eu ganhasse, inclusive mandando a Polícia Rodoviária Federal cercear estradas para que eleitores não fossem votar." Em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições, a PRF realizou várias blitzes bloqueando transporte de eleitores, sobretudo no Nordeste, onde Lula tinha larga vantagem sobre Bolsonaro. O caso é investigado dentro do caso da trama golpista e o então diretor da PRF, Silvinei Vasques, já foi condenado por improbidade. O presidente, entretanto, não confirmou se vai concorrer à reeleição em 2026. "Não está o momento de decidir ainda. Quem vai decidir se eu vou concorrer ou não são dois fatores: o meu estado de saúde e o meu partido e a conveniência política se eu vou ganhar ou não as eleições", declarou Lula, antes de dizer que ainda tem "muita coisa para fazer" neste mandato e elencar feitos do seu mandato.

O ex-presidente Bolsonaro já estava inelegível mesmo antes de ser condenado no Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe, no último dia 11 de setembro. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia determinado que Bolsonaro não poderia concorrer a nenhum cargo até 2030 devido a reuniões com embaixadores, em uma campanha para minar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, segundo a denúncia. No Congresso, porém, há tentativas garantir uma anistia a Bolsonaro.

BBC 'Eu estava preso por irresponsabilidade de um juiz e de um promotor' Lula: comparação com situação de Bolsonaro 'não pode ser feita' Em 2018, quando Lula estava preso no âmbito das condenações na Lava Jato (posteriormente revertidas), o PT tinha como lema a defesa de que "eleição sem Lula era ilegítima". Hoje, esse é o mesmo mote da direita em relação a Bolsonaro. Questionando sobre o tema, Lula declarou que a comparação "não pode ser feita". "Eu estava preso por irresponsabilidade de um juiz e de um promotor sem que tivesse qualquer prova contra mim", disse o presidente, mencionando a defesa do Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2018 por sua candidatura.