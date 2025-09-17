Se eu encontrar com Trump, vou estender a mão para cumprimentá-lo, pois sou civilizado, diz Lula

Paulo Koba A poucos dias de embarcar para os Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, que acontece a partir do dia 22 de setembro em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz não que o Brasil está "pronto para conversar" caso o governo americano esteja aberto a dialogar sobre a tarifa de 50% imposta a uma lista de exportações brasileiras. Leia a entrevista completa Em entrevista à BBC News Brasil, Lula afirmou não ter "problema pessoal com o presidente Donald Trump" e declarou que, caso cruze com o republicano nos corredores das Nações Unidas nos próximos dias, irá cumprimentá-lo.

"Porque eu sou um cidadão civilizado. Eu converso com todo mundo, eu estendo a mão para todo mundo." Questionado pela reportagem sobre o tarifaço, que entrou em vigor no último dia 6 de agosto, o presidente disse que a melhor alternativa "para qualquer conflito" é "sentar em torno de uma mesa e negociar". "Se é do ponto de vista comercial, tem negociação, se é do ponto de vista econômico, tem negociação, tanto do ponto de vista de tributação, tem negociação. O que não tem negociação é a questão da soberania nacional", pontuou Lula. "A nossa democracia e a nossa soberania não estão na mesa de negociação. Ela é nossa, ela é do povo brasileiro."

Lula disse ter destacado três interlocutores que há meses tentam diálogo com o governo americano sobre o tema: o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Lula acrescentou que, apesar da iniciativa, os americanos "não querem conversar". A reportagem lembrou que Trump chegou a dizer que Lula poderia telefonar a qualquer momento para que conversassem e perguntou se o presidente chegou a ligar.