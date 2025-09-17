Câmara aprova urgência para projeto de anistia: o que acontece agora?

Getty Images Manifestantes pedem anistia em protesto bolsonarista em Copacabana, no Rio A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (17/09) a urgência para um projeto de anistia . A urgência votada foi relativa a um projeto de lei de 2023, do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). Entretanto, esse texto ainda deve mudar.

O projeto de lei de Crivella dá anistia a "participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor" da possível lei. Foram 311 votos a favor da urgência, 163 contra e 7 abstenções. A data de votação do projeto ainda será marcada. Em entrevista exclusiva à BBC nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vetaria uma proposta de anistia. Projetos de lei precisam ser sancionados ou vetados pelo presidente, mas o Congresso também pode derrubar um eventual veto. "Se viesse pra eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria", disse o presidente.

Depois da declaração, ainda na entrevista, Lula tentou se distanciar do assunto e indicou que caberia ao Congresso, e não a ele, decidir sobre o assunto. O texto de Crivella abarca pessoas que tenham participado de manifestações com "motivação política e/ou eleitoral" ou que tenham contribuído com "doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais". Ou seja, a princípio a proposta inclui pessoas punidas na Justiça por participarem dos ataques e invasões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Bruno Spada/Câmara dos Deputados O presidente da Câmara, Hugo Motta, vinha sendo pressionado sobre projetos de anistia Um relator para o projeto deve ser apontado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quinta-feira (18). Sendo assim, o teor do texto e por quem ele será conduzido na Câmara são incógnitas até o momento. Motta vinha sendo pressionado nas últimas semanas para pautar o assunto ou ao menos, sua urgência.

A urgência acelera a tramitação de um projeto — fazendo com que possam ser votados diretamente no Plenário, sem passar por comissões, por exemplo. "O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. O país precisa andar. Temos na Casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Cabe ao Plenário, soberano, decidir.", disse Motta em suas redes sociais nesta quarta, justificando a decisão de colocar a urgência para votação. Apoiaram o projeto de Crivella, ex-prefeito do Rio, nomes de oposição ao governo Lula como Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL — o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro — na Câmara.