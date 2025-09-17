Bolsonaro com câncer de pele: como identificar se pintas, manchas e outros sinais podem indicar doença

Ton Molina/Getty Images Bolsonaro retirou as lesões no domingo e resultado dos exames saíram nesta quarta O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com câncer de pele. De acordo com nota do hospital DF Star, o tumor foi constatado após exames realizados no domingo (14/09). Os exames realizados apontaram que, das oito lesões cutâneas retiradas, duas apresentaram a "presença de carcinoma de células escamosas". Por isso, o ex-presidente passará por "acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

Na terça-feira (16/09), Bolsonaro foi admitido no hospital novamente, com um "quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-sincope", segundo o boletim médico. Após hidratação e tratamento medicamentoso, ele apresentou melhora e recebeu alta nesta quarta. Alexandre de Moraes cobra esclarecimento sobre 'demora' de Bolsonaro na saída de hospital

'Cabeleireiro viu mancha e me alertou para câncer'

'Pensei que por ser negra não poderia ter câncer de pele' A exposição excessiva aos raios UV (ultravioleta) - que chegam a nós diretamente pelos raios solares e podem danificar as células da pele - é a principal causa de câncer de pele, uma doença que atinge milhares de brasileiros todos os anos. Saber como identificar possíveis sinais dos diferentes tipos de câncer de pele - e como se proteger da doença - é essencial em um país como o Brasil, onde o índice para os raios é de 11 - um nível considerado muito alto e que oferece maior risco para o câncer de pele.

Juntos, o câncer de pele não-melanoma e o melanoma representam 34% dos diagnósticos de câncer no Brasil, com cerca de 193 mil casos por ano, segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer). Quanto mais cedo a doença é descoberta, especialmente nos casos de melanoma, o tipo mais agressivo, maior a chance de sucesso no tratamento. Sintomas comuns do câncer de pele O câncer de pele não-melanoma é o tumor maligno mais incidente no Brasil e representará 31,3% dos casos de câncer entre 2023 e 2025, de acordo com estimativa do INCA (Instituto Nacional do Câncer).

Ele pode ser classificado em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. O primeiro é o tipo mais frequente, com crescimento normalmente mais lento, e que costuma se manifestar pelo aparecimento de uma lesão em forma de nódulo rosa na pele exposta do rosto, pescoço e couro cabeludo. O sinal também pode ser uma mancha persistente, vermelha, com bordas irregulares que sangra facilmente.

Já no carcinoma espinocelular, mais comuns em homens, ocorre a formação de um nódulo que cresce rapidamente, com ferida de difícil cicatrização mesmo quatro semanas após o aparecimento ou área avermelhada, em relevo, irritada e que pode coçar. "Ambos os tipos estão relacionados à alta exposição dos raios solares e devem ser prevenidos com protetor solar e consultas frequentes com dermatologista são importantes para detecção do câncer na sua fase inicial", aponta Sheila Ferreira, oncologista do Grupo Oncoclínicas e especialista em oncologia clínica pelo Hospital AC Camargo Cancer Center. Já o chamado câncer de pele do tipo melanoma, apesar de considerado como sendo de baixa incidência - estima-se 8.450 novos diagnósticos por ano no Brasil, cerca de 3% dos cânceres de pele -, é o mais agressivo e requer atenção redobrada.