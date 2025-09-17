Assessor de Trump diz esperar que Brasil contenha o 'descontrolado Moraes' antes que ele 'destrua completamente' relação com EUA

AFP Landau fez o comentário em uma postagem que tratava de um pedido de prisão emitido por Moraes contra Flávia Magalhães, uma brasileira que vive na Flórida e que fez postagens criticando o Judiciário brasileiro O subsecretário do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, afirmou no X nesta quarta-feira (17/09) que os "Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF [Alexandre de] Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de dois séculos". Landau fez o comentário em uma postagem que tratava de um pedido de prisão emitido por Moraes contra Flávia Magalhães, uma brasileira que vive na Flórida e também tem cidadania americana.

"Em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território", afirmou Landau. Moraes e o STF não se pronunciaram sobre a postagem até a publicação desta reportagem. Em manifestações anteriores, Moraes disse esperar que os EUA revertam as sanções aplicadas contra ele e atribuiu à desinformação as críticas da Casa Branca a ele. O caso de Flávia Magalhães foi abordado em uma reportagem na revista Newsweek, na terça-feira (16/9). Ela é descrita pela revista como uma "cidadã americana nascida no Brasil" que mora em Pompano Beach, na Flórida, há 22 anos.

Segundo a Newsweek, o processo contra ela menciona postagens que ela fez a partir de 2022 criticando o Judiciário brasileiro. Segundo a reportagem, Magalhães estava na Flórida quando fez as críticas. A revista diz que a detenção de Magalhães foi ordenada em fevereiro de 2024 e que ela segue vivendo na Flórida. A postagem do subsecretário de Estado americano se soma a uma série de críticas e ameaças do governo dos EUA contra o Brasil e Moraes.

Nathan Howard/Reuters O secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometeu novas medidas contra o Brasil nas próximas semanas Na segunda-feira (15/9), o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a Casa Branca deve tomar novas medidas contra o Brasil em decorrência da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em visita a Israel, o americano foi questionado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de condenar Bolsonaro a uma pena de 27 anos. "Bem, a resposta é que o Estado de Direito está se rompendo. Você tem esses juízes ativistas, um em particular, que não apenas foi atrás de Bolsonaro, como tentou exercer reivindicações extraterritoriais até mesmo contra cidadãos americanos ou contra alguém que posta online a partir dos Estados Unidos, e, na verdade, ameaçou ir ainda mais longe nesse aspecto", afirmou Rubio, sem mencionar nomes.