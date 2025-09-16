8 filmes icônicos de Robert Redford que definem carreira do ator em frente e atrás das câmeras

Herbert Dorfman/Corbis via Getty Images Reford atuou em mais de 50 filmes e recebeu um Oscar de melhor diretor É difícil descrever o que Robert Redford evocou diante das câmeras, mas talvez a pessoa que melhor resumiu isso foi a atriz Jane Fonda, que disse que ele tinha "uma aura". "O ator morreu nesta terça-feira, aos 89 anos, em Sundance, nas montanhas de Utah, o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava", informou seu agente.

Mas, além de brilhar com sua aura em mais de 50 filmes, Redford foi um diretor de sucesso. De fato, ele recebeu dois Oscars ao longo de sua carreira: um de Melhor Diretor em 1981 e outro prêmio honorário pelo conjunto da obra em 2002. A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, elaborou uma seleção do melhor de Redford dentro e fora das telas. 1. Butch Cassidy and the Sundance Kid ('Butch Cassidy'), 1969 Silver Screen Collection/Getty Images Robert Redford e Paul Newman no início da célebre dupla cinematográfica Foi o filme que lhe trouxe fama mundial e lançou uma das maiores duplas cinematográficas de Hollywood: Paul Newman e Robert Redford.

Incrivelmente, Redford quase não conseguiu o papel depois que um executivo disse que ele era "mais um loiro de Hollywood". "Se você jogar um pedaço de pau em uma janela em Malibu, você vai acertar seis iguais a ele." No entanto, Newman, que já era uma estrela estabelecida na época, insistiu em contratar Redford. Anos depois, Redford criaria um evento anual para mostrar o trabalho de cineastas independentes.

Ele o batizou de Festival de Cinema de Sundance, em homenagem ao personagem que interpretou no filme. 2. The Sting ('Golpe de Mestre'), 1973 Silver Screen Collection/Getty Images Redford interpretando Johnny Hooker Sua primeira e única indicação ao Oscar de Melhor Ator foi por esse papel, onde ele mais uma vez demonstrou sua química na tela com Newman. Redford interpreta Johnny Hooker, um vigarista de pequena monta que se une ao personagem de Newman para enganar um chefe da máfia implacável.

Sua estética dos anos 1930 (principalmente o figurino) e música, combinadas com as excelentes atuações, fizeram deste filme um ícone do cinema de época. 3. All the President's Men ('Todos os Homens do Presidente'), 1976 Warner Bros./Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images Dustin Hoffman e Redford interpretaram dupla de repórteres do caso Watergate Em 1976, Redford e Dustin Hoffman interpretaram os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, respectivamente, neste thriller político sobre o desenrolar do escândalo de Watergate, que envolveu o governo de Richard Nixon nos Estados Unidos. Na época, Redford era o ator mais famoso do mundo, diz o correspondente de entretenimento da BBC, Colin Paterson.