Os 7 hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo

A revista americana Newsweek divulgou seu ranking anual dos melhores hospitais do mundo em 2026, e o Brasil marcou presença com 22 instituições — sendo sete públicas e 15 privadas. Entre os destaques estão o Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas e o Hospital São Paulo da Unifesp, e hospitais privados como o Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês.
O levantamento é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista e avalia hospitais em 12 especialidades médicas, como cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia.
O ranking considera desde os 300 melhores hospitais em cardiologia e oncologia até os 125 melhores em neurocirurgia e urologia.
A metodologia combina recomendações de profissionais de saúde, dados de acreditação e certificações, e os resultados da Pesquisa de Implementação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) da Statista.
Os PROMs são indicadores que avaliam os resultados percebidos pelos próprios pacientes, como melhora de sintomas, qualidade de vida e satisfação com o tratamento, permitindo medir a efetividade real dos cuidados médicos do ponto de vista de quem recebe o atendimento.
A pesquisa global foi realizada online entre maio e julho de 2025, garantindo uma avaliação ampla e atualizada do desempenho hospitalar.
Diferentemente de outras listas, o ranking não segue uma ordem de classificação, mas oferece uma visão abrangente da excelência médica ao redor do mundo. Confira abaixo os hospitais brasileiros que entraram na lista:
Hospitais públicos
- Hospital das Clínicas da Unicamp – Campinas
- Hospital das Clínicas da USP – São Paulo
- Hospital de Ensino da UNIFESP – São Paulo
- Hospital Municipal Infantil Menino Jesus – São Paulo
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São Paulo
- Instituto do Coração (InCor) – São Paulo
- INTO – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – Rio de Janeiro
Hospitais privados e filantrópicos (com ou sem parceria com o SUS)
- A.C. Camargo Cancer Center – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital do GRAACC – São Paulo (tem parceria com o SUS, foco em câncer infantil)
- HCor (Hospital do Coração) – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba (tem parceria com o SUS, até 60% da capacidade)
- Hospital Infantil Sabará – São Paulo (tem parceria limitada com o SUS)
- Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (tem parceria com o SUS)
- Hospital Sírio-Libanês – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital e Maternidade Santa Joana – São Paulo
- Hospital Mater Dei Santo Agostinho – Belo Horizonte
- Hospital Pro Cardiaco – Rio de Janeiro
- Hospital São Luiz Itaim – São Paulo
- Pro Matre Paulista – São Paulo
