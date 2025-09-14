O mistério de penetra em casamento resolvido quatro anos depois

Belvedere Images Michelle e John Wylie ficaram anos sem saber quem era o estranho presente em seu casamento Michelle e John Wylie tiveram um casamento feliz em novembro, há quatro anos, em um hotel boutique na costa de South Ayrshire (Escócia), cercados por amigos, familiares — e por um completo estranho. O casal só percebeu a presença do intruso ao receber as fotos do grande dia: um homem alto, de terno escuro, com expressão visivelmente confusa.

Eles perguntaram a parentes, amigos e funcionários do local, inclusive ao fotógrafo do casamento, mas ninguém conseguiu responder quem era aquela pessoa. Agora, após uma investigação amadora na internet, o homem misterioso finalmente foi identificado. Andrew Hillhouse, que deveria estar em outro casamento a cerca de três quilômetros de distância, disse à BBC Scotland News que só percebeu estar no local errado quando a noiva entrou no corredor. Michelle e John se casaram em 20 de novembro de 2021 no Carlton Hotel, em Prestwick, cercados apenas por familiares e amigos — ou assim eles pensavam.

"Foi só quando recebemos as primeiras fotos do fotógrafo e meu marido e eu começamos a olhá‑las que dissemos: 'quem é esse?'", recorda Michelle, que mora em Kilmarnock. "Começamos perguntando primeiro aos nossos pais, depois fomos às minhas tias e ao restante da família, e, em seguida, aos meus amigos. Absolutamente ninguém sabia quem ele era." "Depois contatamos o Carlton Hotel para ver se tinham alguma ideia, mas não. Chegamos a pensar que fosse alguém ajudando no local, mas nem uma pessoa sabia quem ele era."

Uma publicação da noiva no Facebook também não trouxe respostas e, com o tempo, a tentativa de desvendar o mistério acabou sendo deixada de lado. No entanto, Michelle disse à BBC que a dúvida continuava incomodando sua mente. "Isso vinha à minha cabeça, e eu pensava: 'alguém deve saber quem é esse homem'. Disse algumas vezes ao meu marido: 'tem certeza de que não conhece esse cara? Ele não é talvez de seu trabalho?'

"Chegamos a imaginar que fosse um perseguidor maluco." Outras teorias incluíam um novo parceiro da filha de amigos da família ou alguém auxiliando o fotógrafo do casamento, Steven Withers. Depois, um apelo ao criador de conteúdo e youtuber Dazza, pedindo que compartilhasse as fotos e tentasse descobrir a identidade do intruso, finalmente revelou quem era o homem.