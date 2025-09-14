Americanos estão com 'inveja' do Brasil por julgamento de Bolsonaro, diz Wagner Moura

Tiago Calazans/BBC News Brasil Wagner Moura ganhou prêmio de melhor ator no último Festival de Cannes Recebido com euforia, aplausos e um coro digno de torcida de final de Copa do Mundo no Recife para a estreia de seu filme O Agente Secreto, na última quarta-feira (10/09), o ator Wagner Moura diz ter se deparado com um clima bem distinto quando a obra passou em festivais nos Estados Unidos. "A gente está hoje vendo as instituições funcionando [no Brasil], vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja", ele diz em entrevista à BBC News Brasil.

Moura se referia ao julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete membros de seu governo — incluindo membros da cúpula militar — foram condenados por golpe de Estado nesta semana. Os acontecimentos que resultaram na condenação do grupo são frequentemente comparados aos episódios ocorridos nos Estados Unidos, após a derrota de Donald Trump para Joe Biden nas eleições de 2020 Lá, Trump também foi acusado de liderar uma rebeião contra o resultado eleitoral, mas não só foi absolvido como se reelegeu presidente, em 2024. Trump nega ter cometido qualquer ilegalidade. Vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, há sete anos com a esposa e os três filhos, Moura critica outro aspecto do governo Trump: sua postura com imigrantes sem documentos.

"É um horror, eu conheço muitos imigrantes ilegais. Eu moro em Los Angeles, é uma cidade onde vivem muitos latinos, muitos mexicanos, sobretudo, e as pessoas estão com medo", diz. "Porque eles atacam a pessoa na rua por uma identificação visual e racial. Se o cara não tiver o documento, o cara não volta para casa nunca mais", diz Moura. "O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é grave. É um país que deixou de ser mesmo uma democracia e começou a ser um país com tendências autoritárias evidentes", avalia.

A queixa de Moura sobre a postura da agência migratória é ecoada por muitos grupos de defesa de imigrantes nos EUA, que acusam o órgão de usar critérios raciais para abordar pessoas nas ruas e deportá-las se não estiverem no país legalmente. Em uma decisão recente, no entanto, a Suprema Corte dos EUA decidiu que os órgãos migratórios podem adotar critérios raciais em suas abordagens. Trump se elegeu prometendo deportar milhões de imigrantes ilegais durante seu governo. Baiano-pernambucano A estreia de O Agente Secreto no Recife é sucedida por uma passagem pelo 50º Festival de Cinema de Toronto, no início de setembro.

Logo após vencer os prêmios de melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, em maio, o filme teve uma agitada turnê internacional, passando por festivais na Polônia, na Austrália, Portugal e Nova Zelândia. Na exibição do filme, nos Cinemas do Teatro do Parque São Luiz, Moura disse "estar muito feliz e à vontade" em Recife. "Eu sou baiano, mas nasci em Rodelas, bem na fronteira com Pernambuco, e tenho esse Estado no sangue", afirmou.