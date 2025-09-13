'Unir o Reino': o protesto da direita radical contra imigração que reuniu mais de 100 mil em Londres

Lucy North/PA Wire Mais de 100 mil pessoas participaram neste sábado (13/9) de um protesto no centro de Londres organizado pelo ativista de direita radical Tommy Robinson, figura conhecida no Reino Unido por organizar atos anti-imigrantes. Uma manifestação menor, com 5 mil militantes antirracistas, aconteceu ao mesmo tempo, em Londres.

As estimativas são da Polícia Metropolitana de Londres, a Met. O ato da direita radical, sob o lema de "Unir o Reino" (United the Kingdom, em inglês, um jogo de palavras com o nome do país Reino Unido), ocorreu em Whitehall, perto dos principais prédios governamentais britânicos. Os manifestantes ouviram uma série de discursos, incluindo um do bilionário da tecnologia Elon Musk, por videoconferência. Embora a primeira metade do dia tenha sido, em grande parte, pacífica, a Polícia Metropolitana afirmou mais tarde que os oficiais estavam enfrentando "violência inaceitável", com garrafas, sinalizadores e outros projéteis sendo lançados contra eles.

Nove pessoas foram presas. Enquanto isso, cerca de 5 mil pessoas participaram de uma manifestação contrária nas proximidades, organizada pelo grupo Stand Up To Racism (Levante-se contra o Racismo). Cerca de 1 mil policiais da Met foram mobilizados antes do protesto, com barreiras instaladas para criar uma "área de segurança" entre os dois grupos de manifestantes.

E 500 policiais extras de outras partes do país, incluindo de Leicestershire, Nottinghamshire, Devon e Cornwall, também estavam presentes. Imagens áreas mostram tamanho do protesto em Londres The British Broadcasting Corporation De um lado, manifestantes levantavam cartazes dizendo "refugiados são bem-vindos. Parem a extrema-direita", e do outro, o grupo Unir o Reino agitava bandeiras do Reino Unido e da Inglaterra — que tem uma cruz vermelha em um fundo branco, chamada Cruz de São Jorge. A bandeira inglesa tem sido hasteada pelo país nos últimos meses em um momento de grande tensão em relação à imigração no país.

A Met afirmou que alguns policiais foram atacados enquanto tentavam manter os grupos separados. "Os oficiais estão tendo que intervir em vários locais para impedir que manifestantes do Unir o Reino tentem acessar áreas estéreis, romper cordões policiais ou alcançar os grupos opositores", disse a Met no X. "Vários policiais foram agredidos."