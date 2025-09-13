Por que caso Epstein é um dos maiores golpes a Trump

Getty Images Não há evidências de qualquer conduta criminal por parte de Trump, mas sua amizade com Epstein (que terminou em 2004) o tornou um personagem central neste caso O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o caso Jeffrey Epstein — condenado por pedofilia e morto em 2019 — de "assunto encerrado". No entanto, em uma semana marcada por grandes revelações, os crimes de Epstein, e suas consequências, continuam a assombrar muitos dos ex-associados de Epstein. O famoso livro de aniversário de Epstein, intitulado "Os Primeiros Cinquenta Anos", entregue em 2003 e divulgado na segunda-feira (08/09), deu mais munição aos críticos de Trump. A divulgação do conteúdo do livro manterá a base trumpista e o público em geral clamando por mais detalhes.

Pode não ser uma bala de prata — um elo incontestável com irregularidades capaz de arruinar carreiras ou impulsionar investigações criminais. Mas é uma evidência concreta e preocupante da relação próxima que o financista e condenado por crimes sexuais Epstein mantinha com ricos e poderosos. Só isso já faz com que seja uma história explosiva e envolvente, que captura a atenção do público de uma forma que uma típica história política não consegue. Sonia Moskowitz / Getty Images O famoso livro com mensagens a Epstein pelo seu aniversário de 50 anos, entregue em 2003 e divulgado na segunda-feira (08/09), deu mais munição aos críticos do presidente. Na foro, Epstein aparece por trás de Trump da modelo Ingrid Seynhaeve Não se engane: embora não haja qualquer indicação de irregularidade criminal por parte de Trump, as consequências políticas da saga de Epstein sobre o presidente são bastante reais. Trump está vulnerável nesse ponto. E suas tentativas de desviar ou minimizar o assunto fracassaram.

Além disso, em alguns momentos, Trump atacou sua própria base por não deixar de lado a história — um interesse, aliás, que ele encorajou até o ano passado. Como o livro de aniversário mudou a história Embora o livro de 2003, compilado pela então namorada e coconspiradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, contenha dezenas de mensagens pessoais, é a carta de aniversário supostamente escrita por Trump que transformou a história de exploração sexual e tráfico de pessoas em um caso de intriga política nacional. Os detalhes da carta — um diálogo imaginário entre Trump e Epstein, repleto de insinuações e duplos sentidos, inserido em um esboço de torso feminino nu — são conhecidos do público desde que o Wall Street Journal os revelou em julho deste ano.

Trump respondeu inicialmente à cobertura com negativas genéricas, alegações de que seria alvo de uma "farsa" e um processo por difamação em que seus advogados questionavam a existência da carta. Reuters Os apoiadores do presidente contestam a autenticidade da carta de aniversário, mas já não é mais possível negar sua existência À medida que conservadores se mobilizavam em defesa de Trump, ele pareceu acalmar preocupações entre sua base política, que estava dividida sobre a forma como a Casa Branca tem lidado com os arquivos ligados à investigação contra Epstein. Analistas políticos começaram a se perguntar se esse seria o mais recente de uma longa série de potenciais escândalos e controvérsias que o presidente costuma ignorar.

A estratégia de Trump tinha, porém, um risco evidente: que a carta se tornasse pública. Uma descrição neutra de textos e desenhos sugestivos nas páginas de um jornal financeiro é muito diferente de ver o item concreto, com a representação de pequenos seios femininos e uma assinatura semelhante à de Trump, posicionada de modo a sugerir pelos pubianos. Os assessores e apoiadores do presidente continuam a contestar a autenticidade da carta de aniversário, mas já não é mais possível negar a sua existência. Evelyn Hockstein / Reuters Entre os apoiadores, Trump é visto como alguém que não se deixa envolver por jogos e evasivas políticas — cada explicação recalibrada corre o risco de minar essa imagem "O presidente não escreveu esta carta, não a assinou, e é por isso que a equipe jurídica externa do presidente está entrando com um processo contra o Wall Street Journal", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na terça-feira (09/09).