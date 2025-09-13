'Não aceitamos ordens de quem quer que seja': o pronunciamento de Lula na TV pelo 7 de setembro

Reprodução Em pronunciamento televisivo neste sábado (6/9), véspera do feriado de Dia da Independência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou discurso em defesa da soberania nacional e fez críticas veladas ao presidente americano Donald Trump e à família Bolsonaro. Lula também voltou a defender o Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, alvo de investigação pelo governo americano. E defendeu também a necessidade de regulamentação das plataformas digitais.

"Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro", disse Lula, após lembrar que o 7 de Setembro marca o momento em que o Brasil deixa de ser colônia e se torna um país independente. "Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro", completou, repetindo slogan nacionalista criado pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Em seguida, o presidente fez críticas a "políticos que estimulam ataques contra o Brasil", parecendo fazer referência ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se encontra atualmente nos Estados Unidos. Eduardo foi indiciado pela Polícia Federal — ao lado do pai, Jair Bolsonaro (PL) — pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por sua atuação junto ao governo Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

"É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A História não os perdoará", disse Lula, no pronunciamento televisivo, que teve duração de 5 minutos e 25 segundos. O petista reforçou ainda a defesa da soberania. "A soberania pode parecer uma coisa muito distante, mas ela está no dia a dia da gente. Está na defesa da democracia e no combate à desigualdade, a todas as formas de privilégios de poucos em detrimento do direito de muitos", disse o mandatário. Lula reforçou então algumas das bandeiras de seu governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação dos super-ricos.

Citou ainda a operação recente da Polícia Federal que revelou esquema bilionário de lavagem de dinheiro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em postos de combustíveis e fintechs, que chamou de a "maior operação contra o crime organizado da história". O presidente mencionou também o esforço do governo para abertura de novos mercados, como uma alternativa às tarifas impostas por Trump. "Abrimos mais de 400 novos mercados para as nossas exportações. Defendemos o livre comércio, a paz, o multilateralismo e a harmonia entre as nações, mas nunca abriremos mão da nossa soberania", disse Lula, lembrando ainda da redução do desmatamento e que o Brasil deve sediar em novembro a COP30.