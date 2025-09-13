Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre aos 89 anos Hermeto Pascoal, o 'Bruxo' da música brasileira e universal
Agência BBC

O multi-instrumentista alagoano era reconhecido internacionalmente por sua habilidade de transformar barulhos de objetos e sons inusitados em música
Hermeto Pascoal
Mauricio Santana/Getty Images)

Morreu neste sábado (13/9), aos 89 anos, o multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal. Ícone da música instrumental e reconhecido internacionalmente, ele venceu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino.

A informação foi confirmada nas redes sociais de Hermeto, com uma mensagem pedindo para a tristeza não "tomar conta".

"Escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a postagem.

"Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

Nascido em Alagoas, ele era compositor, instrumentista e tocava acordeão, flauta, saxofone, piano, entre outros instrumentos.

Hermeto era chamado de "Bruxo" por sua habilidade de transformar barulhos de objetos e sons inusitados em música, criando melodias únicas.

(Esta reportagem está em atualização)

