'Estou decepcionado com o Brasil', diz Trump sobre tarifas

Getty Images Donald Trump durante coletiva de imprensa na última quinta-feira (5/9) "Estamos muito desapontados com o Brasil", disse Donald Trump sobre sua administração durante anúncios feitos na última quinta-feira (5/9). O presidente comentou sobre o país ao ser questionado por uma repórter sobre notícias de que sua administração poderia barrar vistos para a Assembleia Geral da ONU, evento que reúne líderes mundiais anualmente, incluindo os de delegações brasileiras.

Embora não tenha dado uma resposta direta à pergunta, Trump descreveu seus sentimentos atuais em relação ao país. "Bem, não sei… estamos falando de coisas que nos deixam muito desapontados com o Brasil. Aplicamos tarifas muito altas por causa do que eles estão fazendo, algo muito lamentável. Eu amo o povo do Brasil. Temos uma ótima relação com o povo do Brasil, mas o governo mudou radicalmente. Foi para a esquerda de forma muito intensa, muito radical, e isso está prejudicando o país gravemente. As coisas lá estão indo muito mal. Muito, muito mal. Então, vamos ver", disse, durante a coletiva de imprensa. Segundo a Associated Press (AP), a administração Trump já negou vistos para o líder palestino Mahmoud Abbas e sua grande delegação, impedindo a participação em uma reunião de alto nível da ONU neste mês.