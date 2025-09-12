O que STF ainda vai julgar sobre a tentativa de golpe?

EPA O julgamento do núcleo 1 (foto) foi finalizado, mas ainda há outros núcleos a serem julgados A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus nesta quinta-feira (11/9) foi apenas a primeira fase do julgamento da acusação de uma trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Nesta fase, foi julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) apenas o chamado "núcleo 1" ou "núcleo crucial" dos denunciados pela PGR. Entretanto, há mais quatro núcleos de pessoas acusadas pela trama.

Todos os réus do núcleo 1 foram condenados. Bolsonaro foi punido com pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. Em linhas gerais, o caminho das investigações até o julgamento neste caso é: a Polícia Federal (PF) indicia pessoas — ou seja, formaliza, em um inquérito, que há indícios suficientes de que alguém foi autor de um crime para que a pessoa se torne ré em um processo penal;

A PGR analisa a apuração da PF e decide se apresenta ou não denúncia contra os acusados;

Caso a PGR apresente denúncia, a validade desta é avaliada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No caso da suposta trama golpista, as denúncias foram avaliadas pela Primeira Turma do STF. Se a Corte aceita a denúncia, os acusados se tornam réus e um processo judicial contra eles começa. Em novembro de 2024, a PF indiciou 37 pessoas pela suspeita de uma tentativa de golpe. Em fevereiro deste ano, a PGR apresentou denúncia contra 34 pessoas. O STF tornou réus 31 dos denunciados. Duas pessoas acusadas pela PGR não tiveram as denúncias aceitas pelo STF, enquanto o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo ainda não teve sua denúncia analisada pela Corte, por impasses relacionados ao fato de ele morar nos Estados Unidos (leia mais abaixo).

A divisão em núcleos por tipo de atuação foi usada pela PF e depois, pela PGR. O primeiro núcleo teve a denúncia aceita pelo STF em março. A ação penal também tem suas etapas.

A primeira é a instrução criminal — quando são produzidas provas, incluindo documentos, depoimentos de testemunhas e eventuais perícias. Depois, ocorre o interrogatório dos réus. Por fim, na fase das alegações finais, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa apresentarão seus argumentos para condenação ou absolvição.

Concluídas as três etapas, o relator desta ação penal no STF, o ministro Alexandre de Moraes, produz seu voto e libera o caso para que seja marcado o julgamento na Primeira Turma. Para os núcleos 2, 3 e 4, a ação está na fase das alegações finais e ainda não há data marcada para julgamento. Núcleo 2 O núcleo 2 faria o "gerenciamento das ações" ordenadas pelo núcleo crucial — direcionando forças policiais e produzindo minutas golpistas, entre outras medidas.