'Condenação histórica', diz Economist; a reação da imprensa internacional sobre pena de 27 anos a Bolsonaro

Reprodução Reportagem da Economist destacou condenação 'histórica' de Bolsonaro A condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado é destaque de capa nos principais jornais e revistas do mundo nesta sexta-feira (12/9). "Quatro anos atrás, Jair Bolsonaro, então presidente do Brasil, fez uma promessa. Em declarações a líderes evangélicos, o ex-capitão do Exército disse que sua campanha de reeleição em 2022 só poderia terminar em prisão, morte ou vitória. 'E pode ter certeza de que a primeira opção não existe', disse ele. Ele estava errado", escreve a revista britânica The Economist.

"Em 11 de setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) votou pela condenação de Bolsonaro por golpe de Estado. Poucas horas depois, o tribunal proferiu a sentença de Bolsonaro: 27 anos e três meses de prisão." A Economist diz que a condenação de Bolsonaro "é histórica". "O Brasil sofreu inúmeros golpes desde sua independência em 1822. O mais recente inaugurou uma ditadura militar que governou de 1964 a 1985 e matou centenas de pessoas. Bolsonaro é um defensor ferrenho desse regime." A revista disse que a defesa de Bolsonaro e dos demais réus no julgamento foi "técnica", mas que as provas contra eles eram "contundentes".

"Eles aceitaram as ações individuais das quais foram acusados, mas alegaram que não constituíam um golpe", disse a artigo. Mas a Economist destacou que essa linha de defesa não comoveu os juízes — destacando a fala de Alexandre de Moraes durante o julgamento de que o Brasil quase voltou a uma ditadura. A revista afirma que o voto de Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro foi a única abertura que o ex-presidente teve nesse julgamento, com muitos especulando se esse voto não abriria caminho para uma anulação da condenação no futuro.

Mas a Economist considera essa possibilidade "remota". "A gravidade das acusações contra Bolsonaro e o peso das evidências fazem com que essa seja uma possibilidade remota", escreve a revista. 'Opinião pública dividida' O jornal americano Wall Street Journal destacou que a condenação de Bolsonaro pela Justiça brasileira "desafia os esforços do presidente Trump para sabotar um caso que eletrizou o maior país da América Latina e colocou o Brasil no centro da guerra comercial do governo americano".

O jornal noticiou que o governo americano pensa em retaliar o Brasil por causa da decisão do julgamento. O Wall Street Journal também avalia que Bolsonaro poderia passar o resto da vida na cadeia por conta de sua idade — o ex-presidente tem 70 anos e cumprirá pena de 27 anos. Mas o jornal americano lembra que existe um esforço de aprovar uma anistia no Congresso. Além disso, as complicações de saúde do ex-presidente poderiam fazer com que sua pena fosse reduzida no futuro. O jornal afirmou que houve comemorações no Brasil após o voto da ministra Cármen Lúcia, que determinou a maioria pela condenação de Bolsonaro.