Como um cartão falso de vacina da covid se tornou o germe da condenação de Bolsonaro

REUTERS/Adriano Machado Ação penal que condenou Bolsonaro por golpe de Estado começou com investigação da CGU para obter o cartão de vacina de ex-presidente Ao votar na ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), lembrou da pandemia de covid-19, que matou mais de 700 mil brasileiros. A ministra comparou o autoritarismo a um vírus. E, para ela, assim como a pandemia exigiu vacinas para proteger a saúde pública, a democracia também precisaria de instrumentos para se defender.

"Desde 2021, para além da provação mundial da pandemia covid-19, novos focos de pesares sociopolíticos brotaram nestas terras a partir de estratégias e práticas voltadas a objetivos espúrios", disse a ministra ao proferir seu voto nesta quinta-feira (11/9). "Nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo", continuou. Mais tarde, com o placar de 4 a 1 já definido contra Bolsonaro, Cármen Lúcia voltou a comparar os atos golpistas com um vírus: "Ele é insidioso, invisível, até que vai se espalhando e contaminando o corpo inteiro". O ministro Flávio Dino complementou: "Esse julgamento é um check-up da democracia", ao que Cármen Lúcia respondeu: "Espero que seja também um remédio — a recidiva não é boa".

O paralelo com a saúde pública é apenas retórico. Mas a metáfora ressoa com a própria trajetória do processo que resultou na condenação do ex-presidente, já ele começa justamente com uma apuração da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre possíveis fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro. Tânia Rêgo/Agência Brasil Processo que resultou na condenação do ex-presidente começou com apuração sobre possíveis fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro Durante toda a emergência de saúde pública, que iniciou em março de 2020, Bolsonaro e membros de seu governo contrariaram diversas orientações baseadas em evidências científicas para tratar e conter a doença. Naquele mês, em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, Bolsonaro pediu o fim de medidas de isolamento social.

"Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, como proibição de transporte, fechamento de comércio e confinamento em massa", disse. Com o surgimento das primeiras vacinas contra a covid-19, Bolsonaro defendeu a não obrigatoriedade do imunizante e repetiu que ele próprio jamais se vacinou. Também afirmou que quem dizia que ele dava um mau exemplo era "imbecil ou idiota", no mesmo dia que ironizou os possíveis efeitos colaterais da vacina da Pfizer. "Se você virar um jacaré, é problema seu."