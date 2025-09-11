O que diz Putin sobre tarifas de Trump ao Brasil e ligação com julgamento de Bolsonaro

Getty Images O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (3/9) que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às exportações brasileiras, refletem problemas do governo americano com questões internas do Brasil, incluindo as relações entre autoridades e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não um desequilíbrio na balança comercial ou uma reação à guerra na Ucrânia. Putin respondia perguntas de jornalistas em uma coletiva de imprensa durante sua viagem à China quando foi questionado sobre uma possível imposição de novas sanções pela Europa contra parceiros comerciais da Rússia. "Como podemos reagir a isso e quem, na sua opinião, sofrerá mais com isso?", perguntou o repórter.

Em resposta, o líder russo disse que praticamente não discutiu o tópico com seus contrapartes chineses durante sua passagem por Pequim porque "francamente falando, isso realmente não nos diz respeito". "Este evento na Ucrânia é apenas um pretexto, sim, uma solução, para questões de natureza econômica em relação a vários países… laços econômicos com os quais alguém não está feliz", disse Putin, se referindo à guerra em território ucraniano. O presidente russo então começa a falar das tarifas impostas pelos Estados Unidos a diversos países e afirma que, diferentemente da Índia, também alvo de uma sobretaxa de 50% de Washington, as sanções sobre o Brasil têm relação com "problemas na situação política doméstica". "Por exemplo, sim, há um desequilíbrio na balança comercial entre os EUA e a Índia. Mas não há um desequilíbrio nas relações comerciais entre Brasil e EUA", disse.

"Em segundo lugar, a data [para o início das taxações] era 8 de agosto, e taxas adicionais foram impostas ao Brasil no dia 6 de agosto. O que a Ucrânia tem a ver com isso? Embora houvesse referências à Ucrânia, o que uma coisa tem a ver com a outra? Nada." Segundo Putin, a taxação às importações brasileiras pelos EUA tem relação com problemas de alinhamentos políticos internos, "inclusive relacionados à relação entre as autoridades americanas e o ex-presidente Bolsonaro". AFP via Getty Images O presidente da China, Xi Jinping (C), o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un (D) e o presidente da Rússia, Vladimir Putin (E) em Pequim No início de julho, Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos importados pelos EUA do Brasil e pediu o fim do julgamento de Jair Bolsonaro.

O ex-presidente brasileiro é julgado atualmente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto envolvimento em uma trama golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022. A medida americana foi comunicada ao governo brasileiro por meio de uma carta assinada por Trump e endereçada ao presidente Lula. Na mensagem, o republicano afirma que o "julgamento não deveria estar ocorrendo" e que é uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro. Trump também citou como motivos para a imposição da tarifa elevada uma relação comercial "injusta" causada pelo protecionismo brasileiro e as decisões do STF que obrigaram plataformas de mídias sociais a bloquear usuários investigados ou acusados por cometer crimes como ameaça e apologia a golpe de Estado — segundo o líder americano, tais decisões seriam "ordens de censura secretas e ilegais".