O elo de Charlie Kirk com bolsonarismo: 'julgamento de Bolsonaro é chocante e horrível', disse ativista morto nos EUA

O elo de Charlie Kirk com bolsonarismo: 'julgamento de Bolsonaro é chocante e horrível', disse ativista morto nos EUACharlie Kirk promoveu evento e entrevista com Jair Bolsonaro nos EUA e fez apelo a Trump por medidas contra o Brasil.
A morte do ativista conservador americano Charlie Kirk em um atentado com arma de fogo na quarta-feira (10/9) durante evento em uma universidade nos Estados Unidos repercutiu entre políticos conservadores brasileiros — que manifestaram tristeza e pesar.
"Estou chocado. Apenas 31 anos… Charlie Kirk, jovem de bom coração, criativo e empreendedor, que dedicou sua vida a mobilizar a juventude conservadora nos EUA, nos deixou de forma trágica", escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
"Tive a honra de acompanhá-lo em seu trabalho e sei da grandeza de sua missão. Mais um conservador vítima do ódio e da intolerância."
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse no X que recebeu "com profunda tristeza a notícia da morte de Charlie Kirk, vítima de um atentado covarde, fruto da intolerância contra valores como o amor a Deus, à família e à liberdade".