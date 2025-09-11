O elo de Charlie Kirk com bolsonarismo: 'julgamento de Bolsonaro é chocante e horrível', disse ativista morto nos EUA

Charlie Kirk promoveu evento e entrevista com Jair Bolsonaro nos EUA e fez apelo a Trump por medidas contra o Brasil.

Getty Images Bolsonaro participou de evento com Charlie Kirk em fevereiro de 2023

A morte do ativista conservador americano Charlie Kirk em um atentado com arma de fogo na quarta-feira (10/9) durante evento em uma universidade nos Estados Unidos repercutiu entre políticos conservadores brasileiros — que manifestaram tristeza e pesar.

"Estou chocado. Apenas 31 anos… Charlie Kirk, jovem de bom coração, criativo e empreendedor, que dedicou sua vida a mobilizar a juventude conservadora nos EUA, nos deixou de forma trágica", escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro.