Bolsonaro preso? O que acontece após condenação pela maioria do STF, passo a passo

Reuters Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto O ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ir para a prisão imediatamente após a conclusão de seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo com a formação de maioria dos votos na Primeira Turma do STF pela condenação do ex-presidente, não há uma data exata para uma prisão acontecer, e a execução da pena só deve ocorrer após o esgotamento do prazo para recursos (entenda possibilidades abaixo) - o chamado trânsito em julgado, quando a decisão se torna definitiva.

O julgamento está previsto para durar até a sexta-feira (12/09). Até agora, já votaram pela condenação de Bolsonaro os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia, e o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente. Falta apenas o voto do ministro Cristiano Zanin. A condenação de Bolsonaro foi pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que o acusou de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O ex-presidente e os demais réus - também já condenados pela maioria da Primeira Turma - negam as acusações.

Bolsonaro vai ao STF para o julgamento? O que acontece após condenação de Bolsonaro? Após a conclusão do julgamento, o passo seguinte é a publicação do acórdão da decisão, que pode ocorrer em até 60 dias após o julgamento. Mas há expectativa de que isso ocorra antes. A publicação do acórdão da decisão que tornou Bolsonaro réu, em abril, ocorreu em 15 dias, como exemplificou uma fonte do STF à BBC News Brasil. Depois dessa publicação, as defesas têm cinco dias para apresentação dos embargos declaratórios e 15 dias para os embargos infringentes.

"Não me parece correto que seja expedido o mandado de prisão logo após [o julgamento]. Primeiro é preciso publicar o acórdão, depois ele dispõe de um recurso denominado embargos declaratórios, e só depois desses embargos declaratórios serem julgados é que aí, sim, se torna possível a expedição do mandado de prisão", diz o advogado criminalista Alberto Zacharias Toron, mestre e doutor em direito penal pela Universidade de São Paulo (USP). Os embargos de declaração servem para "esclarecer ambiguidade, omissão, ou contradição dentro do acórdão", explica a advogada Juliana Bertholdi, professora da PUC-PR. "Por exemplo, se na dosimetria [definição do tempo de pena] somaram '7 + 7 = 15', daí você entra com embargos de declaração para falar 'Ó, tem um erro material aqui'. Ou ignoraram por completo uma tese que era uma tese fundante, entra com embargos de declaração alegando a omissão", diz Bertholdi.