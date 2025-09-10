Trump 'socialista'? A polêmica decisão do governo dos EUA de comprar parte da Intel

Getty Images Donald Trump está levando o governo americano para o mercado de chips. Ele anunciou na última sexta-feira (22/08) que o governo federal iria adquirir participação de 10% na Intel, empresa que faz parte da Fortune 500 (lista anual das 500 maiores empresas dos EUA por receita) e é uma das maiores fabricantes americanas de semicondutores.

E o presidente americano insinuou que os EUA podem não ter terminado de aumentar sua carteira de ações. "Farei acordos como esse para o nosso país o dia todo", escreveu ele em sua rede social, a Truth Social. "Também ajudarei as empresas que fazem acordos tão lucrativos com os Estados Unidos." A publicação de Trump foi uma resposta a críticas que se acumularam por dias.

Os críticos incluem apoiadores da direita, que veem na compra um rompimento da tradição americana e do preceito de um governo enxuto. Além disso, alguns economistas alertam que a promessa de ajudar empresas que fazem acordos com o governo dos EUA aumenta o potencial de corrupção e ineficácia do mercado. "Com isso, as decisões de investimento precisam ser tomadas com base em política, não em economia", disse Tad DeHaven, analista de política econômica do Cato Institute, um think tank (centros de pesquisa e debate que buscam influenciar políticas públicas) libertário.

"Isso coloca o governo diretamente na essência do processo decisório de uma grande empresa." Embora Trump diga que os EUA pagaram "zero" pelos cerca de US$ 9 bilhões em ações sem direito a voto da Intel, a transação está longe de ser um presente. Os EUA converteram subsídios não pagos, designados na Lei de Chips de 2023 (legislação destinada a promover a fabricação nacional de semicondutores), em ações da Intel.

A postura de Trump não é totalmente inédita no país. Na crise financeira de 2009, os EUA adquiriram parte da propriedade da General Motors, Citigroup e AIG para evitar a quebra dessas empresas. Essas intervenções foram justificadas pelos então presidentes George W. Bush e Barack Obama como medidas emergenciais para evitar um colapso econômico nacional.