O que exigem os manifestantes que tomam ruas da França após posse de novo primeiro-ministro

Reuters Protestos ocorreram em todo o país após convocação do movimento popular Bloquons Tout ("Vamos Bloquear Tudo") A França vive nesta quarta-feira (10/9) um dia de protestos liderados pelo movimento popular Bloquons Tout ("Vamos Bloquear Tudo", em tradução livre), em uma demonstração de indignação contra a classe política e cortes orçamentários. As manifestações ocorrem no dia da posse do novo primeiro-ministro Sébastien Lecornu, que assumiu o cargo após a deposição de seu antecessor, François Bayrou, em um voto de desconfiança no início desta semana.

Manifestantes bloquearam ruas, incendiaram lixeiras e interromperam o acesso à infraestrutura e às escolas em todo o país. Cerca de 250 pessoas haviam sido presas até o meio da manhã, informou o ministro do Interior, Bruno Retailleau, em fim de mandato. Um ônibus foi incendiado em Rennes e cabos elétricos perto de Toulouse foram sabotados, acrescentou Retailleau. Milhares de pessoas se reuniram em Paris, Marselha, Bordeaux e Montpellier.

No entanto, os distúrbios permaneceram contidos. A maioria das prisões ocorreu em Paris ou nos arredores, onde cerca de 1 mil manifestantes – muitos mascarados ou usando balaclavas – entraram em confronto com a polícia do lado de fora da estação de trem Gare du Nord. Alguns tentaram entrar na estação, mas foram impedidos por agentes que dispararam gás lacrimogêneo, segundo relatos da imprensa francesa. Mais tarde, um restaurante foi incendiado no centro de Paris, e as lojas no complexo comercial de Les Halles fecharam mais cedo.

Muitos manifestantes entoaram slogans políticos contra o presidente Emmanuel Macron e o novo primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Vários carregavam cartazes contra a guerra em Gaza. O movimento "Vamos Bloquear Tudo" parece ter surgido nas redes sociais há alguns meses e ganhou força durante o verão, quando encorajou as pessoas a protestarem contra cortes orçamentários de 44 bilhões de euros (cerca de R$ 280 bilhões) anunciados pelo ex-premiê François Bayrou. O movimento tem características claras de esquerda. Suas reivindicações incluem mais investimentos em serviços públicos, impostos para a alta renda, congelamento de aluguéis e a renúncia de Macron.

Às vésperas dos protestos de quarta-feira, o grupo "Vamos Bloquear Tudo" incitou as pessoas a participarem de atos de desobediência civil contra "austeridade, desprezo e humilhação". Um grupo de jovens manifestantes em frente à Gare du Nord disse à BBC que estava indo às ruas em "solidariedade" com pessoas em situação precária em toda a França. "Estamos aqui porque estamos muito cansados de como Macron tem lidado com a situação" da crescente dívida francesa, disse Alex, 25, acrescentando que não tinha fé que o novo primeiro-ministro não "repetiria o ciclo".