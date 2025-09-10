Mundo vê com 'surpresa' instituições funcionando melhor no Brasil que nos EUA, diz diretora de instituto britânico

Reuters Imagens da invasão à sede dos Três Poderes em Brasília em 8 janeiro de 2023 são muito comparadas às da invasão ao Capitólio americano em 2021 O mundo tem se surpreendido com o desenrolar do processo judicial contra os réus acusados de tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022 — e com o fato de as instituições brasileiras estarem respondendo melhor à ameaça antidemocrática do que os Estados Unidos, diz Andreza Aruska de Souza Santos, diretora do Instituto Brasil da universidade King's College London. "Existe uma certa surpresa de que esse país que as pessoas não conhecem tão bem tenha instituições fortes e seja quem de fato está conseguindo fazer justiça", aponta a antropóloga política em entrevista à BBC News Brasil.

Souza Santos destaca que, principalmente quando o assunto é a cobertura da imprensa internacional do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF), há uma constante comparação entre os acontecimentos dos últimos anos no Brasil e nos Estados Unidos. As similaridades apontadas por especialistas e veículos estrangeiros se debruçam especialmente no fato de tanto Bolsonaro quanto o atual presidente americano Donald Trump terem sido acusados de agir para reverter o resultado de uma eleição, divulgar informações falsas sobre fraude e incitar seus apoiadores a invadirem prédios públicos para impedir a posse de seus adversários políticos. Reprodução/King's College Andreza Aruska de Souza Santos é diretora do Instituto Brasil da universidade King's College London No caso americano, Trump se tornou réu em ações estaduais e federais por suas ações após sua derrota na eleição presidencial de 2020 para o democrata Joe Biden. Mas quando os casos foram abertos, o republicano já se preparava para ser candidato às eleições de 2024, e os processos não chegaram a ser concluídos antes de ele voltar à Casa Branca no início deste ano, após derrotar a democrata Kamala Harris nas urnas. Já Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em 2022.

No julgamento que deve ser encerrado ainda nesta semana, o ex-presidente brasileiro é acusado de cinco crimes relacionados a um suposto plano de golpe de Estado para impedir Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de assumir o poder após as eleições de 2022. Entre os crimes imputados ao ex-presidente estão liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Os dois últimos se referem aos ataques de 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos Três Poderes da República. Na ocasião, milhares de apoiadores radicais de Bolsonaro, insatisfeitos com a eleição e a posse do presidente Lula, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF — em um episódio amplamente comparado ao que aconteceu em 2021, no Capitólio em Washington.

"É como se para entender o Brasil fosse preciso relacionar [os acontecimentos] a algo que as pessoas conhecem — nesse caso aos Estados Unidos, às ações de Donald Trump e à invasão do Capitólio", diz Andreza de Souza Santos. "E aí vem a surpresa: 'Mas como o Brasil conseguiu levar um ex-presidente à corte? (...) Por que no Brasil isso está acontecendo e nos Estados Unidos nada aconteceu?'". Estereótipos e falta de conhecimento Segundo a diretora do Instituto Brasil da universidade King's College London, a sensação de surpresa diante da força da democracia e das instituições brasileiras está muito ligada aos estereótipos geralmente associados à burocracia da América Latina.

"O Brasil, e a América Latina em geral, não são conhecidos pelos seus aspectos positivos e funcionais, mas pelos seus aspectos disfuncionais, como corrupção e violência", diz. "Fora do Brasil, as pessoas não tem conhecimento sobre a qualidade do serviço público brasileiro, a estabilidade financeira e profissional e o nível das pessoas envolvidas nas instituições." Andreza de Souza Santos afirma ainda não enxergar uma relação direta entre o estereótipo mantido pelo mundo sobre as instituições brasileiras e o passado do país com um governo autoritário militar, de 1964 a 1985.