As 8 provas-chave contra Bolsonaro segundo Moraes — e o que diz a defesa

BBC Apresentação usada no voto do ministro Alexandre de Moraes O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus foi retomado na última terça-feira (09/09). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro a votar, e apresentou, durante mais de quatro horas, registros que levaram sua decisão a ser a favor da prisão do ex-presidente.

O ministro relator defendeu que Jair Bolsonaro seja condenado pelos cinco crimes atribuídos a ele pela Procuradoria-Geral da República: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado. Entre as provas que Moraes citou, estão: 1. Uso de órgãos públicos (ABIN e GSI) No voto, Moraes citou o uso da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para monitoramento de adversários políticos e estruturação da estratégia da organização criminosa. Ele afirmou que essas estruturas foram utilizadas de forma indevida para a criação de uma chamada "ABIN Paralela", responsável por espionagem e perseguição política, e para a produção e divulgação de desinformação sobre o sistema eleitoral.

Moraes apontou que a agenda de Augusto Heleno, então chefe do GSI, e documentos em posse de Alexandre Ramagem mostram o planejamento de atos executores para perpetuar o poder e restringir o Judiciário. Segundo o ministro, integrantes militares, como Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, endossaram e participaram ativamente do planejamento de ações ilícitas, chegando a afirmar que, se necessário, "soco na mesa" ou "virar a mesa" deveria ocorrer antes das eleições. 2. Atos públicos de desinformação e ameaça O ministro destaca as lives e entrevistas de Bolsonaro entre julho e agosto de 2021, nas quais o então presidente teria feito graves ameaças e disseminado desinformação sobre a Justiça Eleitoral.

Ele ressaltou uma transmissão de 29 de julho de 2021, afirmando que a live representou um dos primeiros atos executores públicos, com graves ameaças à Justiça Eleitoral. Segundo Moraes, Bolsonaro repetia de forma massiva a narrativa sobre vulnerabilidade das urnas e questionava a legitimidade do STF, gerando desinformação direcionada à população e reforçando a estratégia da organização criminosa. 3. Atos de mobilização golpista Entre os atos executores, o voto menciona a manifestação de 7 de setembro de 2021, marcada por ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral.

Também foram citadas reuniões ministeriais e encontros com embaixadores, que teriam servido para planejar e consolidar a estratégia de pressão institucional e internacional em favor do grupo. 4. Uso indevido de estruturas estatais nas eleições de 2022 O ministro destacou que a 'organização criminosa' criou um grupo de policiais federais para atuar "mais incisivamente" nas eleições, e que a Polícia Rodoviária Federal foi usada para dificultar a chegada de eleitores a locais de votação no segundo turno de 2022, especialmente em municípios onde Lula tinha mais votos no primeiro turno. Essas ações foram interpretadas por Moraes como tentativa de manipular e interferir na eleição, configurando grave violação do Estado Democrático de Direito.