Em véspera de julgamento de Bolsonaro, governo Trump volta a ameaçar Moraes: 'Continuaremos com medidas apropriadas'
Agência BBC

O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos publicou nesta segunda-feira (8/9) nova postagem criticando o ministro do STF, acusando-o de atentar contra a liberdade. Postagem acontece na véspera de retomada de julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Autor Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo
Quatro homens de terno e gravata posando para foto em sala, com bandeira dos EUA atrás
Reprodução
No centro da foto, Eduardo Bolsonaro aparece ao lado de Darren Beattie, que escreveu nova postagem acusando Alexandre de Moraes de atentar contra a liberdade no Brasil; estão na foto também Paulo Figueiredo (esq.) e Ricardo Pita (dir.)

O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira (8/9) uma postagem criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Beattie, que já havia criticado Moraes anteriormente, acusou o ministro de ser contrário às "liberdades fundamentais".

A postagem, na rede social X, foi feita após o Dia da Independência no Brasil e um dia antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ser retomado no STF.

"Ontem foi o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi uma lembrança do nosso comprometimento em apoiar o povo do Brasil que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o juiz Alexandre de Moraes e indivíduos cujo abuso de autoridade atacou essas liberdades individuais, continuaremos com medidas apropriadas", escreveu Beattie.

Moraes é relator da ação penal que pode condenar Bolsonaro e mais sete réus ainda esta semana — o julgamento, na Primeira Turma do STF, está previsto para ocorrer de terça (9/9) e a sexta-feira (12/9).

A situação de Bolsonaro na Justiça tem motivado retaliações do governo dos EUA, comandado por Donald Trump — a quem o ex-presidente do Brasil é alinhado ideologicamente.

Ao anunciar tarifas de 50% contra o Brasil em julho, o republicano justificou que Bolsonaro estaria sofrendo uma "caça às bruxas" na Justiça brasileira.

Depois, centenas de produtos brasileiros passaram a ser isentos da tarifa, mas vários outros itens relevantes para a agenda exportadora brasileira — como carne e café — continuam taxados.

No fim de julho, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky, criada nos EUA para punir estrangeiros considerados autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP) e filho de Jair Bolsonaro, está morando nos EUA, onde vem pressionando o governo americano a aderir à pauta da anistia ao ex-presidente e seus apoiadores.

Recentemente, Eduardo postou em suas redes sociais foto de um encontro com Darren Beattie.

Aparecem na imagem também o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo e o assessor sênior dos EUA para o Hemisfério Ocidental, Ricardo Pita.

Em julho, Beattie escreveu no X que Alexandre de Moraes seria o "coração pulsante" da "perseguição" e da "censura" ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na ocasião, a mensagem foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Neste 7 de setembro, quando foi celebrada a Independência do Brasil, cidades no país tiveram protestos favoráveis e contrários a Bolsonaro.

Em São Paulo (SP), uma enorme bandeira dos EUA foi estendida pelos manifestantes, que também exibiram cartazes agradecendo ao governo Donald Trump, criticando o STF e pedindo anistia.

Na ação penal a ser decidida em breve, Bolsonaro é réu por acusações de liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

As acusações são de autoria da Procuradoria-Geral da República, que aponta para uma trama golpista que teria sido intensificada após a derrota de Bolsonaro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, em 2022.

Há mais de um mês, o ex-presidente está em prisão domiciliar imposta por Moraes, que considerou que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares.

