Em véspera de julgamento de Bolsonaro, governo Trump volta a ameaçar Moraes: 'Continuaremos com medidas apropriadas'

Reprodução No centro da foto, Eduardo Bolsonaro aparece ao lado de Darren Beattie, que escreveu nova postagem acusando Alexandre de Moraes de atentar contra a liberdade no Brasil; estão na foto também Paulo Figueiredo (esq.) e Ricardo Pita (dir.) O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira (8/9) uma postagem criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Beattie, que já havia criticado Moraes anteriormente, acusou o ministro de ser contrário às "liberdades fundamentais".

A postagem, na rede social X, foi feita após o Dia da Independência no Brasil e um dia antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ser retomado no STF. "Ontem foi o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi uma lembrança do nosso comprometimento em apoiar o povo do Brasil que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o juiz Alexandre de Moraes e indivíduos cujo abuso de autoridade atacou essas liberdades individuais, continuaremos com medidas apropriadas", escreveu Beattie. Moraes é relator da ação penal que pode condenar Bolsonaro e mais sete réus ainda esta semana — o julgamento, na Primeira Turma do STF, está previsto para ocorrer de terça (9/9) e a sexta-feira (12/9). A situação de Bolsonaro na Justiça tem motivado retaliações do governo dos EUA, comandado por Donald Trump — a quem o ex-presidente do Brasil é alinhado ideologicamente.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP) e filho de Jair Bolsonaro, está morando nos EUA, onde vem pressionando o governo americano a aderir à pauta da anistia ao ex-presidente e seus apoiadores. Recentemente, Eduardo postou em suas redes sociais foto de um encontro com Darren Beattie. Aparecem na imagem também o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo e o assessor sênior dos EUA para o Hemisfério Ocidental, Ricardo Pita.