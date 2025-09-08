'Dois Brasis medem forças antes do veredito sobre Bolsonaro': o que disse imprensa internacional sobre atos

Reuters Jornais destacaram que manifestações a favor de Bolsonaro foram maiores que os atos da esquerda no domingo A imprensa internacional destacou as manifestações a favor e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro realizadas no domingo (7/9) — dia da Independência do Brasil — em diversas cidades brasileiras. Os atos aconteceram na semana em que é esperado um veredito no julgamento de Bolsonaro e outros sete réus de tentativa de golpe de Estado, que pode levar o ex-presidente à cadeia.

"Os dois Brasis se enfrentam nas ruas na véspera do veredito de Bolsonaro", destacou o jornal espanhol El País. "O Brasil institucional, liderado pelo presidente Luiz Inácio da Silva, e o bolsonarismo — sem seu líder, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar — foram às ruas neste domingo, 7 de setembro, Dia da Independência, em manifestações separadas", disse o principal jornal da Espanha. "A esquerda reuniu cerca de 8 mil pessoas em São Paulo, enquanto o bolsonarismo reuniu cerca de 42 mil pessoas na maior de suas passeatas na mesma cidade, segundo o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento", destacou o jornal. O artigo do El País afirma que os bolsonaristas já dão como certa a condenação de Bolsonaro, e por isso foram às ruas pedir uma anistia ao ex-presidente e outros políticos e manifestantes condenados na Justiça. Muitos também exibiram bandeiras dos EUA e pediram mais apoio ao presidente americano, Donald Trump, que seria "a última esperança e uma ferramenta-chave" para se conseguir uma anistia no Brasil.

O jornal também falou que Lula liderou o desfile oficial de 7 de setembro, que não contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Lula disse em pronunciamento na televisão que "não somos nem seremos de novo colônia de ninguém" e chamou de "traidores da pátria" os políticos que "estimulam ataques contra o Brasil". Direita superou 'significativamente' a esquerda O jornal americano New York Times disse que apoiadores de Bolsonaro "inundaram as ruas na véspera de sua esperada condenação". "Milhares de brasileiros foram às ruas no Dia da Independência do país, no domingo, em protestos políticos, abrindo uma semana tensa que deve terminar com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro", disse o jornal americano, destacando que as manifestações foram majoritariamente pacíficas e aconteceram em cidades de todo o país.

"À direita, brasileiros envoltos em bandeiras brasileiras e americanas protestavam contra o processo criminal contra Bolsonaro, acusado de tentar se manter no poder após perder a eleição de 2022. À esquerda, pessoas pediam a prisão de Bolsonaro e denunciavam os esforços do presidente Trump para proteger o ex-presidente." "Na tarde de domingo, imagens aéreas de vários protestos deixaram poucas dúvidas de que os apoiadores de Bolsonaro superavam significativamente em número os manifestantes da esquerda, mostrando que — mesmo em meio a seus problemas legais — ele continua sendo uma força política significativa no Brasil", diz o artigo do New York Times. O artigo questiona em seguida: "Mas isso vai importar?" — destacando que se espera a condenação de Bolsonaro, com penas que podem chegar a 40 anos de cadeia.

O New York Times destacou as falas de Lula no pronunciamento televisivo pelo 7 de setembro em que o presidente diz que o Brasil não vai aceitar ordens de ninguém — o que seria uma "mensagem voltada para Trump". O jornal americano disse que "com a condenação de Bolsonaro vista como inevitável tanto pela direita quanto pela esquerda, os protestos de domingo se concentraram em grande parte na questão da anistia". "A questão da anistia é particularmente sensível no Brasil, onde oficiais militares já receberam essa proteção por crimes cometidos durante a ditadura do país, de 1964 a 1985, quando brasileiros foram presos, torturados e desaparecidos."