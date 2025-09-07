Os protestos a favor e contra Bolsonaro que marcaram o 7 de Setembro; veja fotos

AFP/Reuters Dia da Independência foi marcado por manifestações, tendo como mote a defesa da soberania do lado governista e a defesa da anistia do lado bolsonarista O feriado do Dia da Independência neste domingo (7/9) foi marcado por manifestações em todo o Brasil, tendo como mote a defesa da soberania do lado governista e a defesa da anistia do lado bolsonarista. Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou pela manhã de desfile cívico-militar pelo Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, com o tema "Brasil Soberano".

O domingo de ruas movimentadas ocorre em meio à crise bilateral entre Brasil e Estados Unidos, provocada pelas tarifas comerciais impostas pelo presidente americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros. O 7 de Setembro também marca o início de uma semana que promete ser agitada, com a expectativa de conclusão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, pelos crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. Os atos organizados pela esquerda neste domingo foram marcados por gritos contra a anistia para os envolvidos na suposta tentativa de golpe, por críticas a Bolsonaro e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e palavras de ordem contra Donald Trump e os Estados Unidos. Também estavam na pauta dos protestos organizados por centrais sindicais e movimentos sociais a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a taxação dos super-ricos e o fim da jornada de trabalho 6x1.

Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na praça da República em ato organizado pela Frente Povo Sem Medo e pela Frente Brasil Popular, que reúnem movimentos como o MST e o MTST, e pelo Fórum das Centrais Sindicais. Segundo a Folha de S. Paulo, o público na Praça da República foi de 8,8 mil pessoas, segundo contagem realizada pelo Monitor do Debate Político do Cebrap e pela ONG More in Common às 11h11, considerado o pico da manifestação, a partir de fotos tiradas por drones e sistemas de inteligência artificial. Já os manifestantes da direita se concentram na Avenida Paulista para um ato pela anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro.