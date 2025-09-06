Investigadores confirmam: cabo rompeu antes de acidente com bondinho em Lisboa

Reuters Uma das duas cabines do bondinho despencou pela rua íngreme, descarrilou e colidiu com um prédio Autoridades portuguesas que investigam o acidente fatal ocorrido com o famoso elevador da Glória, em Lisboa, confirmaram em relatório publicado neste sábado (6/9) que um cabo do veículo se rompeu momentos antes da tragédia. "Após examinar os destroços no local, foi imediatamente determinado que o cabo que conectava os dois vagões havia rompido", afirmou um comunicado do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

O guarda-freio tentou acionar os freios de emergência, mas não conseguiu evitar o descarrilamento, acrescentam os investigadores. Dezesseis pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas quando o vagão superior do icônico funicular amarelo da Glória colidiu com um prédio na quarta-feira (3/9). Cinco dos mortos eram portugueses, além de três britânicos, dois sul-coreanos, dois canadenses, um americano, um ucraniano, um suíço e um francês, informou a polícia. O funicular de 140 anos foi projetado para subir e descer as encostas íngremes de Lisboa e é um importante meio de transporte para os moradores da cidade – e uma atração turística popular.