Tribunal dos EUA decide que maioria das tarifas de Trump são ilegais: o que acontece agora?

Getty Images O presidente americano afirmou que decisão judicial 'destruirá os Estados Unidos' Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira (29/08) que a maioria das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump são ilegais, criando um potencial impasse jurídico que pode afetar diretamente a agenda de política externa do republicano. A decisão judicial pode afetar tarifas impostas a vários países, como Brasil, China, México e Canadá.

A decisão só entrará em vigor em 14 de outubro, dando a possibilidade de que o governo Trump recorra à Suprema Corte — o que provavelmente vai acontecer. Mas ela não se aplica a alguns tipos de tarifas, como aquelas sobre o aço e o alumínio estrangeiro, que foram impostas sob uma base legal diferente. Com um placar de 7 a 4, o Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal rejeitou o argumento de Trump de que as tarifas seriam permitidas sob uma lei de ações emergenciais para a economia externa. Em sua rede social, Trump criticou o tribunal: "Se mantida, esta decisão literalmente destruirá os Estados Unidos da América."

"Hoje, um Tribunal de Apelações altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser retiradas, mas eles sabem que os Estados Unidos da América vencerão no final", escreveu ele. "Se essas tarifas fossem suspensas, seria um desastre total para o país. Isso nos deixaria financeiramente fracos, e precisamos ser fortes." Anteriormente, Trump justificou as tarifas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que dá ao presidente o poder de agir contra ameaças "incomuns e extraordinárias".

Trump declarou estado de emergência nacional no comércio, argumentando que um desequilíbrio comercial é prejudicial à segurança nacional dos EUA. Mas o tribunal de apelações considerou que impor tarifas não faz parte do poder do presidente, e sim do Congresso. Getty Images Em abril, Trump chamou o anúncio de tarifas contra vários países como o 'dia da libertação' Na decisão de 127 páginas, o tribunal afirmou que a lei "não menciona tarifas (ou qualquer um de seus sinônimos) nem possui proteções processuais que contenham limites claros ao poder do Presidente de impor tarifas".

Segundo o documento, quando o Congresso aprovou a lei em 1977, é improvável que os legisladores quisessem "conceder ao Presidente autoridade ilimitada para impor tarifas". "Sempre que o Congresso pretende delegar ao Presidente a autoridade para impor tarifas, o faz explicitamente, seja usando termos inequívocos como tarifa e imposto, ou por meio de uma estrutura geral que deixa claro que o Congresso está se referindo a tarifas", escreveram os juízes. A decisão é uma resposta a dois processos, movidos por pequenas empresas e por uma coalizão de Estados americanos.