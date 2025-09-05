Criança de 3 anos ferida e passageiros pulando pela janela: os momentos dramáticos do acidente com bondinho em Lisboa

AFP via Getty Images No rosto das pessoas que passam pelos destroços deixados pelo acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, a sensação é de choque. Mas um dos sobreviventes da tragédia é um menino alemão de 3 anos. Ele foi resgatado do vagão onde estava com seu pai e sua mãe, que assim como a criança estão entre os mais de 20 feridos do acidente.

O descarrilamento do famoso bondinho da capital portuguesa deixou ao menos 16 mortos na quarta-feira (3/9). Cidadãos de Portugal, Reino Unido, Coreia do Sul, Suíça, Canadá, Alemanha e Ucrânia estão entre as vítimas, segundo a polícia. Ainda não está claro o que causou o acidente. A operadora de transporte público da capital, Carris, disse que todos os funiculares seriam inspecionados e que havia iniciado uma investigação independente. As imagens de como ficou o elevador após o acidente em Lisboa

Acidente com bondinho em Lisboa deixou ao menos 16 mortos; não há registro de brasileiros entre vítimas fatais A elite política portuguesa compareceu à Igreja de São Domingos na noite de quinta-feira (4/9) para um culto em homenagem aos mortos. Do lado de fora da igreja, as pessoas pediram uma investigação completa sobre o ocorrido. "Precisamos que as pessoas saibam que estão seguras aqui", disse uma mulher enquanto outras concordavam.

Uma moradora que passava pelo local do acidente, onde os destroços do funicular ainda podem ser vistos, disse à BBC que "ainda estava processando" o ocorrido. "É muito, muito triste", disse ela. Outros se reuniram e tiraram fotos dos destroços ou ficaram em silêncio, observando. Dois turistas de Singapura disseram que tinham programado pegar o funicular na quarta-feira, mas mudaram de planos na última hora. "É assustador... Quem sabe, talvez estivéssemos neste", disse um deles. "Isso muda sua perspectiva de vida. Você simplesmente não espera que algo assim aconteça."

"Estás bem? Calma, calma" A identidade de todas as vítimas fatais da tragédia ainda não foi confirmada, mas já se sabe que um menino de 3 anos está entre os sobreviventes. A criança foi atendida por um agente da Polícia de Segurança Pública local e teve apenas ferimentos leves, segundo a imprensa portuguesa. À TVI, um canal de televisão local, um funcionário de uma loja próxima à área do acidente afirmou ter visto o menino chorando assim que se aproximou dos destroços para ajudar as vítimas, antes da chegada das autoridades.

"Ele estava com sangue no rosto e chorando", disse o homem identificado como Moḥammed pela emissora. Ele também compartilhou um vídeo do momento em que um amigo que estava com ele pega o menino no colo para ajudá-lo. "Estás bem? Calma, calma", diz ele à criança, nas imagens filmadas instantes após o descarrilamento. BBC Inicialmente, acreditava-se que o pai do menino havia morrido no acidente. Mas segundo a CNN Portugal, a família de Hamburgo conseguiu localizar o homem internado em um hospital.