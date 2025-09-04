Por que os conflitos globais alimentam o interesse pela astrologia

Getty Images Para muitas pessoas, o horóscopo pode ser divertido, trazer conforto ou mesmo direcionamento A maioria de nós tem pelo menos um amigo acostumado a checar o signo de um possível parceiro para ver o quanto eles combinam. Embora isso geralmente seja apenas uma brincadeira, algumas pessoas levam a astrologia a sério. Elas acreditam que a posição dos planetas e estrelas no momento do nascimento de uma pessoa realmente influencia na vida dela, na personalidade e nas interações com os outros.

A astrologia é amplamente usada em países como a China e a Índia há séculos. Na Índia, alguns políticos até consultam astrólogos para ver quais suas reais chances de vencer uma eleição. Mas, ao que parece, algumas pessoas no Ocidente também estão usando a astrologia para tentar entender — e até mesmo prever — a política e os eventos globais. Embora a prática na Europa e nos Estados Unidos seja relativamente de nicho, parece haver um interesse por ela.

No TikTok é possível encontrar uma infinidade de vídeos — muitos originados nos EUA — de astrólogos fazendo leituras sobre geopolítica, frequentemente sentados diante de mapas astrais que, segundo eles, representam a posição do Sol, da Lua, e das estrelas quando países como os EUA, Irã e alguns da Europa foram fundados. ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images A astrologia tem sido usada há séculos na China para prever eventos globais Arrush Chopra/NurPhoto via Getty Images A astrologia tem sido usada na China para nomear cada ano de acordo com o zodíaco animal "Donald Trump tem uma linha descendente de Urano no Irã, o que representa relações voláteis", diz um astrólogo em um vídeo publicado um dia depois de os EUA lançarem um ataque contra o Irã. Outro vídeo, postado no mesmo dia por um influenciador diferente, prevê uma retaliação de Teerã no dia 1° ou 2 de julho.

O fato de previsões como essa muitas vezes se mostrarem erradas não parece afetar o interesse das pessoas por esse tipo de conteúdo. Nos últimos cinco anos, o Google Trends mostrou picos de buscas pelos termos "astrologia" e "guerra" no início da pandemia de Covid (em fevereiro de 2020), da guerra entre Rússia e Ucrânia (em fevereiro de 2022), do conflito entre Índia e Paquistão pela Caxemira (em maio deste ano) e no final de junho, quando os EUA realizaram ataques contra o Irã. Uma iraniana em Londres me disse que quando as bombas começaram a atingir Teerã em junho, ela consultou uma astróloga. Sua irmã fez a mesma coisa no Irã, buscando clareza sobre o futuro dos dois países.

Quando as buscas no Google por "astrologia" e "guerra" atingiram o pico, foram a Índia e os EUA que consistentemente mostraram grande interesse. Mas usar a astrologia para tentar entender "grandes dilemas geopolíticos é uma má ideia", afirma Galen Watts, professor da Universidade de Waterloo, no Canadá, que é especialista em sociologia cultural e religião. Ele argumenta que "quase por definição" não há evidências que comprovem sua eficácia.