Por que bandeira da Inglaterra está sendo usada como símbolo anti-imigração?

PA Media Nas últimas semanas, duas bandeiras têm sido hasteadas em cidades, vilas e aldeias do Reino Unido: a da Inglaterra — que tem uma cruz vermelha em um fundo branco, chamada Cruz de São Jorge —, e a bandeira da União, também chamada de Union Jack — que representa o Reino Unido e é formada por uma combinação das bandeiras de suas quatro nações (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) nas cores branco, azul e vermelho. Os grupos responsáveis por hasteá-las disseram à BBC que fazem isso por orgulho e patriotismo.

Mas outros afirmam que isso pode ser visto como uma provocação, em um momento de grande tensão no país em relação às questões imigratórias, principalmente dos solicitantes de asilo. Como tudo começou Em julho, as bandeiras da Cruz de São Jorge foram hasteadas por toda a Inglaterra como forma de apoiar a seleção feminina de futebol, as Lionesses, durante a Eurocopa. As Lionesses ganharam a competição e comemoraram a vitória com um desfile em Londres. Getty Images As lionesses venceram a Eurocopa e, para comemorar, bandeiras inglesas foram hasteadas em vários locais do Reino Unido Semanas depois, nos subúrbios de Birmingham, várias bandeiras — tanto da Inglaterra quanto do Reino Unido — foram vistas penduradas nos postes de luz das ruas.

A imagem das bandeiras, em fileiras, foi celebrada por muitos nas redes sociais. Uma organização denominada Weoley Warriors (Guerreiros de Weoley, na tradução livre para o português), em homenagem ao subúrbio de Weoley Castle, disse ter sido responsável pelo ato. Eles declararam ser um "grupo de ingleses orgulhosos com o objetivo comum de mostrar a Birmingham e ao resto do país o orgulho que temos da nossa história, liberdade e sucesso".

Outras pessoas se inspiraram nas exibições de Birmingham e as bandeiras começaram a aparecer em postes de todo o país. BBC Bandeiras da Inglaterra e do Reino Unido começaram a aparecer penduradas em postes em várias partes após ação em Birmingham A controvérsia As bandeiras estão sendo hasteadas em um momento de grande tensão em relação à imigração no país. No último mês, vários protestos foram feitos de ambos os lados sobre o uso de hotéis para abrigar solicitantes de asilo.

Uma autoridade local de Epping, no sudeste da Inglaterra, ganhou uma ação da justiça para desalojar solicitantes de asilo de um hotel. A sentença foi revogada após o governo do Reino Unido entrar com recurso. As duas bandeiras já foram usadas como símbolos de movimentos políticos de extrema-direita ao longo dos anos, e alguns moradores de Birmingham se sentiram incomodados com a motivação daqueles que apoiava, os Guerreiros de Weoley.