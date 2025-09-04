'Fora de controle': o que dizem testemunhas sobre acidente fatal no bondinho de Lisboa

Reuters Um brasileiro está entre os feridos no descarrilamento do Elevador da Glória, que deixou ao menos 16 mortos na quarta-feira Passava pouco das 18h de quarta-feira (3/9) quando um bondinho do famoso elevador da Glória, em Lisboa, derrapou na curva de uma íngreme rua de paralelepípedos, colidiu com um prédio e tombou, segundo testemunhas oculares. A carruagem "perdeu o controle", descendo a toda velocidade e tombando de lado, contou Helen Chow, que estava na base da colina, à BBC.

O som parecia o de uma bomba, disse ela, seguido por um "silêncio assustador e completo... Havia fumaça preta como breu. Assim que se dissipou, você podia ver exatamente o que aconteceu". As pessoas estavam desesperadas e chorando, com outras correndo para ajudar, descreveu ela. "Foi horrível", disse. "Estou abalada." A polícia ainda está investigando a causa do acidente, que matou pelo menos 16 pessoas e feriu cerca de 20, algumas em estado grave, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, na capital portuguesa.

Um brasileiro está entre os feridos, segundo confirmou à BBC News Brasil o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Warley Candeas. Um vídeo verificado pela BBC mostra o bonde amarelo e branco acidentado contra um prédio na curva de uma colina, com outro trem parado no final. Pessoas correm ladeira acima em direção ao local do acidente. Os dois vagões do bonde de 140 anos, movido a motores elétricos, ficam presos por um cabo que permite que um desça enquanto o outro sobe, passando um pelo outro brevemente ao longo do trajeto de três minutos.

Testemunhas descreveram como o vagão perto da base da colina, que estava começando a subir, bateu de ré um pouco antes do vagão superior descer a ladeira e colidir com o prédio. Pouco antes do acidente, Chow, que é natural do Canadá e estava visitando Lisboa, disse ter ouvido um grito alto. Ela viu o vagão inferior recuar alguns metros, ultrapassar a linha branca onde costumava parar e fazer "uma parada brusca" no final dos trilhos.

Chow viu detritos pretos e ouviu pessoas gritando enquanto o maquinista corria para abrir os portões da entrada. "As pessoas pularam da janela daquele bonde", disse ela. "Assim que isso aconteceu, vi o bonde do incidente colidir com o prédio ao lado do restaurante Subway." Abel Esteves, morador de Lisboa, estava no bonde inferior com quase 40 pessoas quando viu o outro "descer a grande velocidade".