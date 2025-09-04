Bancos brasileiros são pegos em tiroteio entre Trump e Moraes, diz FT

Getty Images Um artigo publicado nesta quinta-feira (4/9) pelo jornal britânico Financial Times afirma que os bancos brasileiros estão no meio de um tiroteio entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Como uma crise diplomática sem precedentes entre Washington e Brasília não dá sinais de melhora, os grandes bancos do país latino-americano correm o risco de serem pegos no fogo cruzado", diz artigo assinado por Michael Pooler, que é correspondente do jornal em São Paulo.

Outros veículos noticiaram que os bancos brasileiros já começaram a receber cartas do governo dos EUA cobrando a aplicação de sanções americanas (leia mais abaixo). O artigo do Financial Times afirma que cafeicultores e pecuaristas já estão entre as vítimas do tarifaço de Trump contra o Brasil, e que agora é a vez de bancos brasileiros sofrerem com a crise diplomática. No mês passado entraram em vigor tarifas de 50% contra produtos brasileiros exportados aos EUA — uma retaliação de Trump ao que ele chama de "caça às bruxas política" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornal lembra as sanções financeiras adotadas pelo governo Trump contra Alexandre de Moraes e a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de que empresas podem ser punidas no Brasil caso adotem medidas contra Moraes. "Isso coloca uma escolha difícil para os bancos aqui [no Brasil]: ou eles arriscam desrespeitar as sanções americanas ou desobedecem ao mais alto tribunal do país", escreve Pooler.

O jornal diz que grandes bancos — como Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Brasil, BTG Pactual e Banco do Brasil — viram suas ações caírem depois da decisão de Dino. "Na pior das hipóteses, violar as sanções americanas pode levar à exclusão do sistema financeiro dos EUA — um resultado desastroso para bancos estrangeiros com operações internacionais ou linhas de financiamento em dólares", afirma o artigo. O jornal afirma que ainda existe um debate aberto sobre quão rigorosos os bancos brasileiros teriam que ser na aplicação das chamadas sanções Magnitsky — e qual a interpretação que será dada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), agência do governo americano ligada ao departamento do Tesouro dos EUA e responsável por cobrar os bancos pelas sanções.

"Entre os grandes bancos da Faria Lima — a versão brasileira de Wall Street — há um consenso crescente de que as proibições se estendem a qualquer coisa que envolva dólares ou serviços de empresas americanas, como cartões de crédito e débito operados pela Mastercard ou Visa, mas não a transações puramente nacionais em moeda local", diz o Financial Times. Por essa interpretação, as contas de Moraes em reais não seriam alvo de sanções. Mas analistas ouvidos pelo jornal questionam se o governo Trump não seria mais rigoroso contra os bancos brasileiros nesse caso, por se tratar de um problema político do presidente americano com o ministro do STF. Moraes correria então o risco de ficar sem acesso a contas de banco — precisando recorrer a transações em dinheiro vivo ou a cartões bancários de outras pessoas.