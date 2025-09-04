3 perguntas-chave ainda sem resposta sobre acidente de bondinho em Lisboa

EPA Descarrilamento provocou quase 20 mortes em atração turística popular em Lisboa As autoridades de Portugal abriram um inquérito sobre o descarrilamento do Elevador da Glória, famoso bondinho de Lisboa, em Portugal, que deixou ao menos 17 mortos na quarta-feira (3/9). A polícia, a Autoridade Nacional de Segurança nos Transportes (ANSA) e a Carris, empresa que gere o Elevador da Glória, também abriram investigações.

Além dos 17 mortos confirmados até a manhã de quinta-feira, o acidente também deixou 21 feridos — sete deles em estado grave e 12 com ferimentos mais leves, segundo o jornal português Observador. As autoridades disseram que uma criança sofreu ferimentos leves. Três dias de luto estão sendo observados em Portugal. O bondinho funciona há quase 150 anos e é uma atração muito popular entre turistas que visitam a capital portuguesa. Ele descarrilou e colidiu com um prédio perto da Avenida da Liberdade por volta das 18h15 no horário local (14h15 no horário de Brasília). O jornal português Observador noticiou que um cabo do bondinho se soltou, fazendo com que o veículo perdesse o controle. Testemunhas disseram que o bondinho deslizou pela rua íngreme e que o veículo parecia "fora de controle, sem freios".

Confira abaixo três perguntas que ainda não foram respondidas sobre o acidente. 1. A causa exata do acidente A investigação da Autoridade Nacional de Segurança nos Transportes (ANSA) começou nesta quinta-feira. Segundo a imprensa local, o principal foco da investigação é o cabo que permite o funcionamento do sistema de contrapeso. Este cabo permite que o bondinho suba e desça a ladeira no centro de Lisboa, que é muito íngreme.

Este sistema é utilizado desde 1914. Inicialmente, era usado um sistema hidráulico, que foi posteriormente trocado por um a vapor. Agora todo sistema é elétrico. Além disso, há também a questão de como o bondinho descarrilou e por que o sistema de freios não foi suficiente para impedir a perda de controle. A Câmara Municipal de Lisboa suspendeu a circulação de outros bondinhos do tipo na capital e anunciou a realização de vistorias técnicas.

A Carris, empresa que opera os elétricos e funiculares de Lisboa, também abriu uma investigação própria. A empresa afirma que a manutenção regular, realizada a cada quatro anos, foi feita pela última vez em 2022. A manutenção intermédia foi realizada no ano passado, e também foram realizadas verificações mensais e semanais regulares. EPA Ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo do veículo no momento do acidente A empresa alega que todas as normas foram seguidas.