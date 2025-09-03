Por que anistia a Bolsonaro ganha fôlego em meio a julgamento no Supremo

Reuters No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no processo criminal por suposta tentativa de golpe de Estado, ganhou os holofotes outra empreitada, fora da Corte: a de garantir uma anistia a Bolsonaro. O ex-presidente, se condenado pela Primeira Turma do STF, pode ter uma pena máxima de prisão que supera 40 anos (entenda aqui).

Não é novidade que familiares e aliados do ex-presidente pressionam pela votação do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Por exemplo, na semana em que Bolsonaro teve decretada sua prisão domiciliar, no início de agosto, parlamentares bolsonaristas bloquearam os trabalhos nos plenários da Câmara e do Senado para pedir, entre outras coisas, a anistia a envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Nesta semana de início do julgamento, no entanto, outros fatores deram fôlego à proposta, e parlamentares de partidos do Centrão e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) trabalham por um acordo para anistiar o ex-presidente após o julgamento do STF. Reuters O governador Tarcísio de Freitas já disse que indultaria Bolsonaro imediatamente caso fosse eleito à presidência Tarcísio, cotado para ser candidato à presidência em 2026, inclusive chegou a dizer no fim da semana passada que seu "primeiro ato" no cargo seria conceder uma anistia a Bolsonaro.

"Na hora. Primeiro ato. Primeiro ato seria esse. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", disse Tarcísio ao jornal Diário do Grande ABC, quando perguntado sobre a possibilidade de um indulto a Bolsonaro. "Tenho plena convicção da inocência do presidente. Plena convicção. E, para mim, isso tudo que está acontecendo é extremamente injusto. E é por isso que a gente vai trabalhar para que uma anistia seja construída no Congresso Nacional, que é um remédio político e é um remédio que garante a pacificação." Na terça-feira, líderes do PT e do PL na Câmara dos Deputados afirmaram que um projeto de anistia está mais perto de caminhar na Casa.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, inclusive disse que já há maioria dos deputados para pautar o assunto. Ele afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), teria avisado a líderes partidários que o assunto seria pautado — embora ainda não haja data determinada para isso. Ele afirmou que a ideia é que a anistia abranja desde os atingidos pelo chamado "inquérito das fake news", de 2019, ao "presente momento" — incluindo um mecanismo para beneficiar Bolsonaro, em caso de condenação do ex-presidente, por exemplo. Cavalcante afirmou que o avanço do assunto teve "grande ajuda" de Tarcísio. "Ele trabalhou comigo todo fim de semana. Me ligou na quinta, trabalhou sexta, trabalhou sábado, trabalhou domingo...", disse.

Também há relatos de que o pastor Silas Malafaia está na negociação para uma anistia via Congresso. Outro fator que dá força para a oposição no Congresso é o anúncio do União Brasil e Progressistas, partidos que juntos contam com mais de 100 parlamentares no Congresso Nacional, anunciaram na terça que os detentores de mandato filiados às legendas devem deixar cargos ocupados no governo federal. O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que "cresceu um movimento" de colocar em discussão "essa questão da anistia" depois do julgamento do STF, o que ele classificou como um "equívoco completo".