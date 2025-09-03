O que Trump quer com ataque letal sem precedentes a barco que partiu da Venezuela

Getty Images O navio de guerra americano Sampson foi visto em um porto no Panamá na terça-feira. Donald Trump decidiu dar a notícia ele mesmo como presidente dos EUA: suas forças atacaram um barco no Caribe que vinha da Venezuela carregado de drogas, anunciou. "Há muito tempo temos muitas drogas entrando em nosso país. E elas vêm da Venezuela e em grandes quantidades", disse Trump aos repórteres na Casa Branca na terça-feira (2/9).

Mais tarde, o presidente acrescentou na plataforma Truth Social que o ataque foi lançado naquele mesmo dia, sob suas ordens, pelas forças militares dos EUA "contra os narcoterroristas do Trem de Aragua" que transportavam drogas em águas internacionais em direção ao seu país, 11 dos quais foram mortos. Juntamente com a mensagem, Trump divulgou um vídeo em preto e branco de uma lancha no mar com pessoas a bordo explodindo repentinamente no ar. O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no X que foi "um ataque letal" a um navio que transportava drogas que havia partido da Venezuela. O anúncio ocorre no momento em que o governo Trump acusa o presidente venezuelano Nicolas Maduro de liderar um cartel de drogas e em que os EUA enviam forças navais para o sul do Caribe, o que os analistas consideram incomum.

"Definitivamente, trata-se de uma escalada", disse à BBC Mundo (serviço em espanhol da BBC) Alan McPherson, especialista nas relações dos EUA com a América Latina que dirige o Centro de Estudos de Força e Diplomacia da Temple University, sobre o ataque. A questão então é o que Trump está buscando com essa demonstração de poderio militar, que Maduro denuncia como uma ameaça contra ele. 'Diplomacia de canhões' Trump fez da luta contra o tráfico de drogas uma prioridade e, em julho, assinou uma diretriz secreta para permitir que as forças armadas dos EUA atacassem os cartéis de drogas latino-americanos que ele define como grupos "terroristas".

No mesmo mês, Washington estabeleceu que há uma organização "terrorista" na Venezuela chamada Cartel dos Sóis, chefiada por Maduro e outras autoridades venezuelanas de alto escalão, conectada a outros grupos descritos da mesma forma, como o Trem de Aragua e o Cartel de Sinaloa. No início de agosto, o governo Trump aumentou para US$ 50 milhões sua recompensa por informações que levem à captura de Maduro. E, nas últimas semanas, começaram a surgir notícias de navios de guerra norte-americanos indo para o Caribe, incluindo destróieres de mísseis guiados, o grupo anfíbio de Iwo Jima, que pode ser implantado imediatamente, um submarino de propulsão nuclear, além de aeronaves de reconhecimento P-8 e 4.500 fuzileiros navais.

"Essa grande concentração de forças navais não ocorre, pelo que me lembro, desde 1965 e remete aos dias da 'diplomacia das canhoneiras', há mais de um século", diz McPherson, autor de um livro sobre a história das intervenções dos EUA na América Latina e no Caribe. Em sua opinião, o objetivo de tudo isso não é claro. "Poderia ser, como foi dito, a preparação de um ataque cirúrgico contra traficantes de drogas", ele argumenta. "Mas nada disso exigiria uma frota tão grande. Talvez a marinha queira atacar Maduro mais diretamente ou fomentar uma revolta interna, por exemplo, no exército venezuelano. Seja qual for o caso, está claro que o governo Trump quer intimidar o regime.