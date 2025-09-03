O papel que pode dar a 'The Rock' sua primeira indicação ao Oscar: 'Uma revelação'

A24 Johnson e Emily Blunt interpretam um casal no filme. Blunt será a namorada de Kerr, protagonista da história O ator americano Dwayne "The Rock" Johnson disse que tinha um forte desejo de fazer um filme diferente, depois de anos sendo rotulado como um astro de filmes de ação. O ator de 53 anos pode receber sua primeira indicação ao Oscar pelo seu papel em The Smashing Machine (Coração de Lutador, nome do filme em português), que acaba de estrear no Festival de Cinema de Veneza.

Johnson afirmou que interpretar o lutador de UFC Mark Kerr no filme "sem dúvida, mudou a minha vida", e que essa transformação era algo que ele "realmente queria fazer". "Até agora, até ter essa oportunidade, eu tinha medo ir fundo, de ser intenso e ser autêntico", disse aos jornalistas. Johnson é conhecido pelos seus papeis em filmes com grande orçamento, como Jumanji, San Andreas, Adão Negro, Moana, Baywatch e da franquia de Velozes e Furiosos. Em Coração de Lutador, dirigido por Benny Safdie, Johnson reencontra sua colega de elenco em Jungle Cruise, Emily Blunt, que interpreta Dawn Staples, a namorada de Kerr.

Getty Images A trajetória da carreira de The Rock é única: de lutador profissional a ator no Festival de Veneza Ao ser questionado sobre sua motivação para aceitar o papel, Johnson disse que queria fazer isso "há muito tempo". "Quando você está em Hollywood, tudo gira em torno da bilheteria, e você corre atrás dela. A bilheteria na nossa indústria pode ser avassaladora. Ela pode te enquadrar e te rotular: 'este é o seu caminho, é isso que você faz, é isso que as pessoas querem que você seja, e é isso que Hollywood quer que você seja'", afirmou. "E eu entendi isso, fiz esse tipo de filme, gostei deles e me diverti. Alguns eram muito bons e tiveram sucesso, outros nem tanto. Mas acho que me dei conta que eu tinha um desejo forte e uma voz que me dizia 'e se houver mais? E se eu puder?'. Às vezes, é difícil saber do que você é capaz quando já foi colocado em um rótulo. Será que eu consigo fazer isso? Sinto que sim. Mas, às vezes, é preciso que as pessoas que você ama e respeita digam: 'sim, você pode'."

Johnson, conhecido como The Rock por seus primeiros anos na luta livre, acrescentou que não acreditava que interpretar o papel fosse uma forma de provar algo a Hollywood, mas sim a si mesmo, internamente. A atuação de Johnson é 'uma revelação' A24 Johnson disse que tinha muito medo de se aprofundar, ser intenso e autêntico Johnson foi elogiado pela crítica nas primeiras resenhas do filme. Owen Gleiberman, da revista Variety, descreveu a atuação como "uma revelação", acrescentando que "ele parecia um novo ator".

Robbie Collin, crítico do jornal britânico Telegraph, deu quatro estrelas ao filme. "Sua atuação é calorosa, sincera e admiravelmente desprendida, enquanto que as próteses faciais são de uma delicadeza fenomenal que mudam sua aparência o suficiente para que se veja surgir seu personagem em vez de The Rock." Ryan Lattanzio, do IndieWire, concluiu: "Embora o filme não seja uma aposta segura para prêmios, Johnson garante um lugar de destaque entre os candidatos deste ano".