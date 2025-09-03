'Minha mãe notou minhas rugas quando eu tinha 23 anos e agora ela me aplica botox regularmente'

O botox desacelera o envelhecimento? Ou estamos sendo explorados por uma indústria bilionária?

Há alguns anos, as duas estavam em uma chamada de vídeo quando a mãe apontou uma linha entre as sobrancelhas da filha.

Foi a mãe de Sydney Brown a primeira a notar suas rugas .

sydney brown Sydney Brown afirma que ela e as amigas fazem "o que for preciso" para ter uma aparência melhor

A mãe de Sydney, Hayley Brown, uma cirurgiã plástica reconhecida que mora em Las Vegas, injeta regularmente pequenas quantidades de botox na testa da filha.

Se isso vier em forma de cirurgias, que seja.

Hoje, aos 25 anos, Sydney já fez tanto botox quanto preenchimento labial . Ela está satisfeita com a decisão e diz que ela e as amigas farão "o que for preciso" para se sentirem mais confiantes e "terem uma aparência melhor".

Elas decidiram que era a hora certa para Sydney, então com 23 anos, começar a fazer aplicações antirrugas .

Usuários de botox com seus 20 e poucos anos e no início dos 30 esperam prevenir a formação de linhas ou tratar uma ruga incipiente antes que ela se torne mais profunda.

Usar injeções anti-rugas da forma que Sydney faz é conhecido como "botox preventivo".

Ela diz que a filha parece menos cansada, se sente mais confiante e provavelmente não precisará de cirurgias mais invasivas para reduzir as linhas mais profundar no futuro.

Mas o que antes era reservado aos ricos em idade mais avançada, ou ao mundo das celebridades, agora chegou às testas de jovens de 20 anos em várias partes do mundo.

Quanto menos você contrai os músculos, menos a sua pele enruga, reduzindo o surgimento de linhas.

O processo de envelhecimento é inevitável, mas será que tratamentos estéticos preventivos são uma forma inteligente de preservar a juventude? Ou estamos apenas injetando milhares de dólares em uma indústria que lucra com as nossas inseguranças?

O rapaz frequenta o local há dois anos, para fazer aplicações de botox.

Em uma clínica em Manchester, Javed Hussain, médico e diretor da empresa Neo Derm, se prepara para atender seu próximo cliente, Ven Grecu, de 26 anos.

O número de jovens entre 18 e 34 anos que opta por procedimentos estéticos está crescendo, e essa faixa etária já representa quase um quarto da clientela. Só no Reino Unido, cerca de 900 mil injeções de botox são aplicadas todos os anos. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foram 433 mil aplicações em 2022.

Hussain ouve atentamente enquanto Ven explica onde deseja realizar o tratamento. Quando ele levanta suas sobrancelhas, sua pele se enruga em várias áreas.

Com a seringa pronta, o médico avisa: "Você vai sentir um pequeno e rápido arranhão...pronto, acabou em questão de segundos."

Ven mal se mexe.

Com a testa levemente avermelhada, ele se levanta e explica: "Sei que sou jovem, mas não é uma questão de idade. Eu vejo isso como uma forma de prevenir as rugas. Não ter rugas me deixa mais confiante e me ajuda no trabalho. Quero envelhecer com elegância".

Ruth Clegg/BBC Ven Grecu aplica injeções de botox desde os 24 anos e diz que quer "envelhecer com elegância"

Até agora, Ven, gerente de desenvolvimento de negócios que também trabalha na Neo Derm, já gastou milhares de libras com o tratamento, mas "é um investimento na minha confiança e vale cada moeda", afirma.

Mas se uma ruga ainda não apareceu, como a injeção de toxina botulínica no rosto impede o processo de envelhecimento?

"Ela não te impede de envelhecer, mas ela desacelera o processo", explica Hussain.

O médico afirma que, ao focar nas rugas dinâmicas — aquelas temporárias, que surgem quando fazemos expressões faciais — as linhas estáticas são reduzidas a longo prazo.

"Ao relaxar os músculos que se contraem, estamos reduzindo o número de vezes que a pele enruga. E isso previne as linhas de ficarem mais profundas."

Hussain diz ter percebido um aumento no número de jovens de 18 e 19 anos procurando o tratamento e, apesar de ser legal injetar o botox em qualquer pessoa acima de 18 anos, ele não recomenda.

"Já tive casos de meninas que vieram pedindo botox e preenchimento labial, algumas queriam 3 ou 4 ml nos lábios, o que é muito, especialmente se nunca fizeram nenhum tratamento antes."

Ruth Clegg/BBC Javed Hussain atende pessoas jovens, mas apenas com consentimento e se estiverem totalmente informadas sobre o procedimento

Nem todos concordam com Hussain que o botox preventivo seja uma forma eficaz de prevenir os sinais do envelhecimento.

Nora Nugent, cirurgiã plástica e presidente da Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos Estéticos (BAAPS), não recomenda o uso do botox para pessoas tão jovens e afirma que começar muito cedo é um desperdício de dinheiro.

"Você não pode tratar algo que ainda não existe. Aplicar botox aos 20 e poucos anos, quando não há praticamente nada a ser tratado, é gastar dinheiro antes de obter qualquer benefício."

Ela prefere atender clientes quando já apresentam linhas sutis — assim, ela pode observar as nuances de como o rosto está envelhecendo e adaptar o tratamento.

"Não há nada de errado em se preocupar com a aparência ou em fazer procedimentos estéticos, mas é importante fazê-los pelos motivos certos. Isso pode se tornar quase uma pressão social. Estética é sobre escolha, é sobre fazer coisas que te fazem se sentir melhor e não porque você se sente pressionado."

É essa pressão que preocupa especialistas como Jen Tomei, terapeuta nutricional e de distúrbios alimentares, que dá palestras em escolas sobre imagem corporal.

"Como sociedade, nós estamos obcecados com o antienvelhecimento. Há uma maior conscientização sobre procedimentos como botox e preenchimentos entre estudantes adolescentes."

Ela diz que se preocupa com a saúde mental deles a longo prazo, e como parte de suas aulas, tenta fazê-los focar em outros aspectos positivos sobre si mesmos, e não apenas na aparência.

"Eles não deveriam estar pensando em rugas agora."

'Criando resistência'

Ashton Collins, diretora da Save Face, uma organização que defende uma melhor regulamentação da indústria de cosméticos, diz já ter atendido pacientes de 18 anos que apresentaram complicações relacionadas ao botox depois de serem tratados por "profissionais inescrupulosos".

"Eu estou muito preocupada com a forma como o botox preventivo está sendo divulgado, particularmente em posts nas redes sociais que têm como alvo mulheres jovens que se sentem pressionadas a fazer tratamentos que elas não precisam."

Ela também alerta que tratamentos inadequados a longo prazo podem causar expressões alteradas, rostos assimétricos e, em alguns casos, atrofia muscular, o que pode levar anos para uma pessoa se recuperar.

Collins também diz que aplicar toxina botulínica em idade tão precoce pode levar ao desenvolvimento de resistência ao produto. Ela mesma começou quando tinha 26 anos e, hoje, aos 37, precisa de aplicações mais frequentes, já que o efeito desaparece mais rápido.

Há uma variedade de opiniões sobre o poder preventivo do botox, mas todos os especialistas concordam que limpar, hidratar e usar protetor solar na pele diariamente ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

E se você for recorrer a um tratamento como botox, procure um profissional credenciado com formação médica.

Hayley Brown Sydney e a mãe Hayley Brown, que é cirurgiã plástica e aplica botox preventivo na filha

Quanto ao que acontece se você usar botox regularmente ao longo de toda a vida, ainda não há pesquisas confiáveis.

Encontrar um grupo de pessoas para serem estudadas ao longo de várias décadas é complicado. A saúde da pele depende de vários fatores — estilo de vida, ambiente, níveis de estresse, dieta e rotina de exercícios influenciam como nossa pele envelhece.

E, dado que o efeito do botox dura apenas de três a seis meses, qualquer estudo longitudinal precisaria garantir que os participantes fizessem reaplicações regulares.

E esse é o ponto crucial: combater rugas é uma guerra de desgaste.

Uma vez feito o primeiro tratamento, como o efeito desaparece em poucos meses, é preciso continuar voltando para novas aplicações.

Sydney continuará fazendo injeções antirrugas. Ela confia plenamente na mãe para mantê-la com a aparência jovem e, o mais importante, natural.

Ela diz que a mãe a impedirá de fazer tratamentos em excesso que a deixem irreconhecível, evitando, assim, que ela fique "cega pelo botox" ou "cega pelo preenchimento".

"Eu só faço um pouco, com certeza vou continuar. É super fácil de conseguir, minha mãe sabe o que está fazendo e eu me sinto muito mais confiante fazendo."

