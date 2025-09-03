Acidente com o histórico Elevador da Glória deixa ao menos 15 mortos em Lisboa; o que se sabe sobre a tragédia

O acidente ocorreu às 18h05, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais de Lisboa

MIGUEL A LOPES/EPA/Shutterstock Acidente em Lisboa deixou ao menos 15 mortos

Ao menos 15 pessoas morreram nesta quarta-feira (3/9) com o descarrilamento do Elevador da Glória, famoso bondinho de Lisboa, em Portugal, informaram serviços de emergência.

Outras 18 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, segundo as autoridades portuguesas. Entre os feridos, cinco estão em estado grave.