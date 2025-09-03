Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente com o histórico Elevador da Glória deixa ao menos 15 mortos em Lisboa; o que se sabe sobre a tragédia
Agência BBC

Acidente com o histórico Elevador da Glória deixa ao menos 15 mortos em Lisboa; o que se sabe sobre a tragédia

O acidente ocorreu às 18h05, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais de Lisboa
Autor BBC - Internacional
Autor
BBC - Internacional Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Acidente com elevador da Glória, em Lisboa
MIGUEL A LOPES/EPA/Shutterstock
Acidente em Lisboa deixou ao menos 15 mortos

Ao menos 15 pessoas morreram nesta quarta-feira (3/9) com o descarrilamento do Elevador da Glória, famoso bondinho de Lisboa, em Portugal, informaram serviços de emergência.

Outras 18 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, segundo as autoridades portuguesas. Entre os feridos, cinco estão em estado grave.

O acidente ocorreu às 18h05, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais de Lisboa.

Esta reportagem está em atualização

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar