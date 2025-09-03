A conversa sobre imortalidade entre Xi Jinping e Putin captada por microfone em reunião na China

AFP via Getty Images Xi e Putin foram flagrados falando sobre transplante e vida até os 150 anos O presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin foram flagrados conversando sobre transplantes de órgãos como uma forma de prolongar a vida, durante o desfile militar em Pequim nesta quarta-feira (03/09). Segundo uma tradução feita das declarações captadas por um microfone aberto, Putin sugeriu até mesmo que a imortalidade poderia ser alcançada como resultado de inovações em biotecnologia.

O momento foi registrado em uma transmissão ao vivo feita pela TV estatal chinesa, enquanto os dois líderes, junto com Kim Jong Un, da Coreia do Norte, caminhavam pela história Praça da Paz Celestial, na China. Xi e Putin estão no poder há 13 e 25 anos, respectivamente. Nenhum deles expressou qualquer intenção de deixar o cargo. Ao lado dos líderes norte-coreano e russo, o presidente chinês aproveitou o espetáculo do "Dia da Vitória" para projetar uma visão alternativa para o futuro da ordem mundial. Contudo, a conversa em particular sugere que seus objetivos vão além do campo político e econômico.

'Há chance de se viver até os 150' A troca de palavras foi intermediada por um tradutor de mandarim para Putin e por um tradutor de russo para Xi, e foi traduzida em inglês pela BBC. "Antigamente, era raro ver alguém com mais de 70 anos, e hoje em dia dizem que aos 70 ainda se é criança", ouviu-se o tradutor de Xi dizendo em russo. Uma parte inaudível de Putin se seguiu. Seu tradutor de mandarim acrescentou: "Com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser transplantados continuamente e as pessoas podem viver cada vez mais, e até mesmo alcançar a imortalidade".

O tradutor de Xi então disse: "As previsões indicam que, neste século, há uma chance de se viver até os 150 [anos]". Putin teria retomado seus declarações em entrevista à mídia russa. A agência de notícias estatal russa Tass o citou dizendo: "Métodos modernos de recuperação, até mesmo cirúrgicos que lidam com a substituição de órgãos, permitem à humanidade esperar que a vida ativa dure mais do que hoje. A idade média varia de país para país, mas a expectativa de vida aumentará significativamente".