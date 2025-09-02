Trump afirma que militares dos EUA atacaram barco que partiu da Venezuela transportando drogas

Presidente americano declarou que embarcação com entorpecentes foi interceptada pelas forças armadas dos EUA e secretário de Estado disse que ataque foi 'letal'

EPA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira (2/9) que seus militares atacaram um barco que teria partido da Venezuela levando drogas.

Em pronunciamento, Trump disse que a ação ocorreu no Mar do Caribe e que a embarcação levava "muitas drogas" e que mais informações ainda seriam reveladas sobre a ação.