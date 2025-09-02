Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump afirma que militares dos EUA atacaram barco que partiu da Venezuela transportando drogas
Agência BBC

Presidente americano declarou que embarcação com entorpecentes foi interceptada pelas forças armadas dos EUA e secretário de Estado disse que ataque foi 'letal'
Trump e JD Vance
EPA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira (2/9) que seus militares atacaram um barco que teria partido da Venezuela levando drogas.

Em pronunciamento, Trump disse que a ação ocorreu no Mar do Caribe e que a embarcação levava "muitas drogas" e que mais informações ainda seriam reveladas sobre a ação.

O presidente declarou que o país continua recebendo muitos carregamentos de drogas e "muitos deles vêm da Venezuela".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, repetiu a afirmação no X e disse que foi um "ataque letal".

Esta reportagem está em atualização

Marco Rubio
EPA
Rubio afirmou que ataque foi 'letal'

