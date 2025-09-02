Três regras para evitar dor nas costas – e por que a postura perfeita é um mito

Getty Images Postura é tudo sobre movimento regular, exercício e mentalidade positiva "Senta direito!" — todos nós já ouvimos essa ordem muitas vezes. Somos ensinados que boa postura significa ficar ereto, ombros para trás e coluna reta como uma vara.

Mas isso pode não ser totalmente verdade. Segundo Xand van Tulleken, médico e apresentador da BBC, grande parte do que pensamos saber sobre postura está desatualizado. Na verdade, tentar se manter totalmente ereto o dia todo pode fazer mais mal do que bem, disse ele ao programa Morning Live. Com o fim do verão se aproximando e muitas pessoas retornando ao trabalho e aos estudos, aqui estão suas três sugestões para melhorar a postura e, consequentemente, cuidar da coluna. 1. Mantenha-se em movimento Getty Images Levantar os braços acima da cabeça e mover a cabeça de um lado para o outro pode aliviar a tensão A postura é dinâmica, não estática. O pior que você pode fazer é ficar preso na mesma posição por horas, seja sentado à mesa, relaxando no sofá ou mexendo no celular.

Xand van Tulleken diz que a chave é variar a posição. Existem muitas correias corretoras de postura, cintas lombares e cadeiras que prometem mudar sua vida, mas "você só precisa se mexer ao longo do dia". Uma almofada lombar ou uma cadeira ergonômica pode tornar o ato de sentar mais confortável, e um lembrete de postura vestível pode te alertar para não se curvar, mas nada disso substitui o básico: movimento, fortalecimento e atenção ao seu corpo.

"Você pode ter a melhor cadeira, mas se passar oito horas sentado nela, ainda terá dor nas costas." O médico também alerta que alguns dispositivos para as costas, vendidos como melhorias de postura, podem te forçar a ficar em uma única posição, limitando seus movimentos — exatamente o oposto do que você deve fazer. Certifique-se de ficar em pé, alongar-se e fazer pausas regulares — mesmo pequenas mudanças podem reajustar seus músculos, diz ele.

2. Desenvolva força, não rigidez Getty Images Ao contrário do que alguns podem pensar, postura perfeita não é sobre equilibrar um livro na cabeça Uma boa postura vem de músculos fortes, mas isso não significa que você precise de uma academia ou de ambições olímpicas. Xand van Tulleken sugere exercícios regulares para fortalecer o core e as costas. Movimentos simples, como levantar os braços acima da cabeça e girar a cabeça de um lado para o outro, "podem aliviar a tensão e fazer você se sentir instantaneamente melhor".