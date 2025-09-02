Quais os crimes pelos quais Bolsonaro é acusado e quais as penas previstas

Getty Images Caso ex-presidente seja condenado por todos os crimes, as penas máximas somadas podem superar 40 anos de prisão O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus começam a ser julgados nesta terça-feira (2/9) por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento deve durar cinco sessões, na terça e quarta desta semana (2/9 e 3/9) e na terça, quarta e sexta da semana que vem (9/9, 10/9 e 12/9).

Confira aqui como assistir ao julgamento As sessões devem se dividir em até três etapas: sustentações orais; leitura de votos pela condenação ou absolvição; e, em caso de condenação, uma última etapa de votos relacionados à fixação de penas. Bolsonaro e os outros sete ex-integrantes do seu governo são acusados de cinco crimes relacionados a um suposto plano de golpe de Estado para impedir Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de assumir o poder após as eleições de 2022. Entre os oito réus, estão três generais do Exército — Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil) — e Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Também são réus Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez uma delação premiada que embasa parte da acusação.

Eles fariam parte do que a Procuradoria Geral da República (PGR) chamou de "núcleo crucial" de uma trama golpista contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Todos negam as acusações. Entre os crimes imputados ao ex-presidente estão: liderança de organização criminosa;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano contra o patrimônio da União;

e deterioração de patrimônio tombado. Caso Bolsonaro seja condenado por todos os crimes, as penas máximas somadas podem superar 40 anos de prisão, já que ele é acusado de liderar a suposta organização criminosa.

No Brasil, penas acima de oito anos começam a ser cumpridas em regime fechado. Embora a pena máxima possa superar 40 anos, isso não significa que, se condenados a ela, os oito réus passarão todo esse tempo presos. Isso porque a legislação penal brasileira prevê a progressão de regime. Assim, o período total de reclusão depende de variáveis, como comportamento, se o condenado já cometeu outros crimes e o trabalho ou estudo no estabelecimento penal. Além disso, o tempo máximo de prisão no país não pode ultrapassar 40 anos.

Entenda, a seguir, o que são cada um dos crimes pelos quais Bolsonaro será julgado. Organização criminosa Na denúncia contra o ex-presidente, apresentada pela PGR e aceita pelo STF em março deste ano, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, acusa Bolsonaro pelo crime de "liderar organização criminosa armada". A Lei nº 12.850 de 2013 define como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas em uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.