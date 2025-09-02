Em caso de condenação pelo STF, Bolsonaro pode começar a cumprir pena logo após julgamento?

Reuters Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto O ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ir para a prisão imediatamente após a conclusão do julgamento se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No cenário de uma condenação, embora não haja uma data exata para uma prisão acontecer, a execução da pena só deve ocorrer após o esgotamento do prazo para recursos (entenda possibilidades abaixo) - o chamado trânsito em julgado, quando a decisão se torna definitiva.

Mas há expectativa de que ocorra antes. A publicação do acórdão da decisão que tornou Bolsonaro réu, em abril, ocorreu em 15 dias, como exemplificou uma fonte do STF à BBC News Brasil. Depois dessa publicação, as defesas têm cinco dias para apresentação dos embargos. "Não me parece correto que seja expedido o mandado de prisão logo após [o julgamento]. Primeiro é preciso publicar o acórdão, depois ele dispõe de um recurso denominado embargos declaratórios, e só depois desses embargos declaratórios serem julgados é que aí, sim, se torna possível a expedição do mandado de prisão", diz o advogado criminalista Alberto Zacharias Toron, mestre e doutor em direito penal pela Universidade de São Paulo (USP).

Os embargos de declaração servem para "esclarecer ambiguidade, omissão, ou contradição dentro do acórdão", explica a advogada Juliana Bertholdi, professora da PUC-PR. "Por exemplo, se na dosimetria [definição do tempo de pena] somaram '7 + 7 = 15', daí você entra com embargos de declaração para falar 'Ó, tem um erro material aqui'. Ou ignoraram por completo uma tese que era uma tese fundante, entra com embargos de declaração alegando a omissão", diz Bertholdi. Segundo o próprio STF, em caso de condenação, seja qual for o placar, é possível a apresentação de embargos de declaração, que não mudam o mérito, mas podem levar, por exemplo, a uma redução de pena. E esses recursos são julgados pela própria turma, não vão a plenário.