Deslizamento de terra deixa mil mortos no Sudão, diz grupo armado

Reuters Muitas pessoas precisaram deixar a região de Darfur por causa de um conflito armado que começou em 2023 Um deslizamento de terra matou pelo menos mil pessoas nas remotas Montanhas Marra, no oeste do Sudão, segundo o grupo armado Movimento/Exército de Libertação do Sudão, que controla a região. Dias seguidos de fortes chuvas desencadearam o deslizamento de terra no domingo (31/8), que arrasou grande parte da vila de Tarasin, deixando apenas um sobrevivente, informou o grupo em um comunicado.

O movimento fez um apelo por ajuda humanitária da ONU e de outras organizações regionais e internacionais. Muitos moradores do Estado de Darfur do Norte buscaram refúgio na região das Montanhas Marra em 2023, depois que a guerra entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) os forçou a deixar suas casas. O governador de Darfur, Minni Minnawi, disse que o deslizamento de terra é uma "tragédia humanitária". "Apelamos às organizações humanitárias internacionais para que intervenham urgentemente e forneçam apoio e assistência neste momento crítico, pois a tragédia é maior do que nosso povo pode suportar sozinho", disse ele em um comunicado citado pela agência de notícias AFP.