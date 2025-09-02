Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deslizamento de terra deixa mil mortos no Sudão, diz grupo armado
Agência BBC

Deslizamento de terra deixa mil mortos no Sudão, diz grupo armado

O deslizamento de terra no domingo aconteceu após fortes chuvas e arrasou uma remota vila em região montanhosa, deixando apenas um sobrevivente.
Autor James Chater - Da BBC News em Londres
Filas de pessoas fugindo no Sudão
Reuters
Muitas pessoas precisaram deixar a região de Darfur por causa de um conflito armado que começou em 2023

Um deslizamento de terra matou pelo menos mil pessoas nas remotas Montanhas Marra, no oeste do Sudão, segundo o grupo armado Movimento/Exército de Libertação do Sudão, que controla a região.

Dias seguidos de fortes chuvas desencadearam o deslizamento de terra no domingo (31/8), que arrasou grande parte da vila de Tarasin, deixando apenas um sobrevivente, informou o grupo em um comunicado.

O movimento fez um apelo por ajuda humanitária da ONU e de outras organizações regionais e internacionais.

Muitos moradores do Estado de Darfur do Norte buscaram refúgio na região das Montanhas Marra em 2023, depois que a guerra entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) os forçou a deixar suas casas.

O governador de Darfur, Minni Minnawi, disse que o deslizamento de terra é uma "tragédia humanitária".

"Apelamos às organizações humanitárias internacionais para que intervenham urgentemente e forneçam apoio e assistência neste momento crítico, pois a tragédia é maior do que nosso povo pode suportar sozinho", disse ele em um comunicado citado pela agência de notícias AFP.

A guerra civil que eclodiu em abril de 2023 entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido mergulhou o país em caos e provocou grave fome, com acusações de genocídio na região de Darfur.

As estimativas para o número de mortos na guerra civil variam significativamente, mas uma autoridade americana estimou no ano passado que até 150 mil pessoas foram mortas desde o início das hostilidades em 2023. Cerca de 12 milhões fugiram de suas casas.

Facções do Movimento/Exército de Libertação do Sudão, grupo que controla a área onde ocorreu o deslizamento de terra, prometeram lutar ao lado dos militares sudaneses contra as RSF.

Muitos em Darfur acreditam que as RSF e as milícias aliadas travaram uma guerra com o objetivo de submeter a região etnicamente mista ao domínio de árabes.

