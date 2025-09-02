Anistia para Bolsonaro no Congresso? O que dizem líderes do PT e do PL

Reuters Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília; líder do PL na Câmara disse que ex-presidente seria beneficiado por pauta da anistia Líderes do PT e do PL na Câmara dos Deputados afirmaram nesta terça-feira (02/09) que um projeto de anistia que pode eventualmente beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores está mais perto de caminhar na Casa. De acordo com Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal (PL) Câmara, já há maioria dos deputados para pautar o assunto.

Segundo Cavalcante postou em suas redes sociais, somando as bancadas que seriam favoráveis a colocar a pauta em análise — PSD, Progressistas, União Brasil, Republicanos, Novo e PL —, haveria 292 deputados com essa posição, de um total de 513. Os presidentes do Progressistas e União Brasil, Ciro Nogueira e Antonio Rueda, anunciaram nesta terça-feira que seus partidos deixarão o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso implicará na perda de cargos, como o comando dos ministérios do Turismo e Esportes. Em entrevista a jornalistas nesta terça, Cavalcante afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), teria avisado a líderes partidários que o assunto seria pautado — embora ainda não haja data determinada para isso. O líder do PL na Câmara afirmou que a ideia é que a anistia abranja desde os atingidos pelo chamado "inquérito das fake news", de 2019, ao "presente momento" — incluindo um mecanismo para beneficiar Bolsonaro, em caso de condenação do ex-presidente, por exemplo.

"Ele trabalhou comigo todo fim de semana. Me ligou na quinta, trabalhou sexta, trabalhou sábado, trabalhou domingo...", disse o líder do PL sobre a atuação do governador. Líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, Lindbergh Farias publicou um vídeo denunciando a movimentação. "No momento em que todo o Brasil tem a expectativa de condenação e prisão de Jair Bolsonaro, aqui no Parlamento, com articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os maiores partidos anunciam que, acabado o julgamento, eles vão colocar pra votar a anistia de Jair Bolsonaro", disse o petista.