Terremoto no Afeganistão deixa mais de 600 mortos; o que se sabe

Reuters Vítima de terremoto é transportada para aeroporto em Jalalabad Autoridades no Afeganistão dizem que ao menos 600 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 6,0 atingir o leste do país no domingo (31/8). O governo do país, comandado pelo Talebã, afirma que há 610 mortos e mais de 1,3 mil feridos.

O terremoto aconteceu a uma profundidade de 8 km e sacudiu prédios da capital Cabul até Islamabad, capital do Paquistão. Boa parte das áreas atingidas são remotas, o que dificulta na coleta de dados mais precisos. Dezenas de casas estão sob escombros, dizem fontes do governo do Talebã. Segundo o governo, vilas inteiras foram destruídas. Moradores das regiões afetadas relataram à BBC que deslizamentos de terra isolaram áreas perto do epicentro do terremoto, o que significa que levará muito tempo para avaliar completamente os danos.

O terremoto atingiu a região montanhosa do leste do Afeganistão às 23h47 no horário local de domingo (16h17 no horário de Brasília). O tremor ocorreu em profundidade rasa, o que o torna ainda mais destrutivo. Seu epicentro foi a 27 km de Jalalabad, a quinta maior cidade do país, na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão. O terremoto também afetou as províncias de Kunar e Laghman e foi sentido a 140 km de distância, em Cabul.

Os esforços de resgate estão sendo dificultados pelo fato de as estradas nas regiões montanhosas serem muito estreitas. Algumas delas ficaram bloqueadas por deslizamentos de terra. O governo do Talebã afirma ter enviado helicópteros para transportar os feridos ao Aeroporto de Nangarhar. Do aeroporto, os feridos são então transferidos de ambulância para hospitais regionais para tratamento. O governo afirma que todas as autoridades civis e militares estão envolvidas na resposta ao desastre.

As autoridades estão pedindo ajuda de organizações internacionais. Um médico trabalhando em Asadabad, a capital da província de Kunar, disse à BBC que seu hospital está lotado, e que há um novo paciente chegando a cada cinco minutos. Por que há tantos terremotos devastadores no Afeganistão? O Afeganistão é muito propenso a terremotos porque está localizado sobre uma série de falhas geológicas onde as placas tectônicas indiana e eurasiana se encontram.