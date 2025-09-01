Brasil confronta Trump e seu próprio passado autoritário em julgamento de Bolsonaro, diz Washington Post

Agora o julgamento de Bolsonaro deve ser "acompanhado de perto por pessoas de todo o país e pode estabelecer um novo precedente para a responsabilização política, dizem acadêmicos". "O Brasil sofreu 14 tentativas de golpe em sua história, metade delas bem-sucedidas. A maioria envolveu militares, começando em 1889, quando oficiais armados depuseram o último monarca brasileiro, um vestígio do domínio colonial português", escreve o Washington Post. Sobre o regime militar que começou em 1964, o jornal americano afirma que "o resultado foi repressão generalizada e vigilância governamental descontrolada".

"Centenas de pessoas foram mortas e muitas outras foram 'sistematicamente' torturadas ou presas, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012 para investigar abusos de direitos humanos cometidos pelo regime", diz o Washington Post. "Mas, ao contrário do Chile ou da Argentina – que também sofreram com regimes militares e posteriormente moveram ações contra os responsáveis ​​– o Brasil aprovou uma lei de anistia que tornou processos semelhantes praticamente impossíveis." O jornal diz que, com a redemocratização, o Brasil aprovou leis para evitar novos golpes como no passado.